Ce nu ştiai despre lămâi. Miracole pentru sănătatea şi frumuseţea ta

Dar sunt si foarte multe beneficii ale lamaii pe care multi dintre noi nu le cunoastem. Foloseste lamai sub orice forma cu putinta: sub forma de suc, in ceai, in alte bauturi, ca dressing la salata, sub forma de cataplasma sau atunci cand faci baie. Vei avea numai de castigat.

Iata beneficiile nestiute ale acestui fruct miraculos, asa cum ne sunt ele dezvaluite de "The Lemon Juice Diet," copyright 2008, de Theresa Cheung.

1. Vindeca acneea

Vitamina C din lamai ajuta pielea sa fie stralucitoare si omoara bacteriile care cauzeaza acneea. Bea limonada dimineata dar in plus poti face si urmatoarele:

– Aplica cu degetul sau cu un tampon de vata suc proaspat de lamaie pe acnee si lasa asa peste noapte. Spala cu apa a doua zi dimineata. Se poate sa simti o usoara arsura dar dispare repede.

– Amesteca o parte zeama de lamaie proaspat stoarsa cu o parte apa cu miere. Pune acest amestec pe zonele afectate si lasa o jumatate de ora, apoi clateste. Repeta de 2 ori pe zi, dimineata si seara.

Evident ca in cazul unei acnee foarte severe, se recomanda consultarea unui medic specialist dermatolog, in paralel cu acest tratament natural.

2. Calmeaza anxietatea

Studiile arata ca lamaia are efect de calmare si ajuta la indepartarea oboselii, agitatiei, ametelii, nervozitatii si tensiunii. Inhalarea de ulei de lamaie creste capacitatea de concentrare si tine mintea in stare de alerta. Lamaia poate fi folosita si ca odorizant de camera in birouri, pentru a creste eficienta angajatilor. Daca te simti tensionat, pune pe o batista putin ulei de lamaie si inhaleaza.

3. Vindeca aftele

Proprietatile dovedite antibacteriene si antivirale ale lamaii pot accelera procesul de vindecare in cazul aftelor. Amesteca sucul de lamaie cu apa calda si clateste gura cu aceasta combinatie de trei ori pe zi. Nu conteaza daca simti o senzatie de arsura in contactul dintre lamaie si afte, conteaza ca ea iti face mult bine, deci persevereaza in folosirea ei.

4. Scade febra

Cand ai febra din pricina racelilor, bea o cana de suc de la 1-2 lamai cu apa fierbinte si miere, bea-o toata o data, apoi la fel la fiecare 2 ore pana cand febra incepe sa cedeze.

5. Vindeca raceala si gripa

Cand ai racit, puterea vindecatoare a lamaii actioneaza atat intern, dand urgent vitamina C celulelor aflate in suferinta, cat si extern prin contactul dintre gatul afectat si sucul de lamaie. Cand iti curge nasul sau te doare gatul, consuma cat mai multa vitamina C, pentru ca aceasta impulsioneaza puternic sistemul imunitar punanand-ul la treaba ca sa lupte cat mai eficient cu boala. Bea la fiecare doua o limonada calda facuta din sucul de la o lamaie, miere, si o cana de apa fierbinte, dar nu atat cat sa-ti oparesti gatul, pentru ca mai rau ii faci..

Daca te doare gatul, adauga in acea limonada, in loc de miere, o lingurita de sare marina. Fa gargara cu ea de trei ori pe zi. Poti inghiti sucul dupa aceea.

