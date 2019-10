Articol publicat in: Societate

Ce TAXE vor plăti şoferii pentru traversarea Bucureştiului. Amenzile ajung la 2000 de lei

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Primăria Capitalei a modificat proiectul privind instituirea vinietei pentru calitatea aerului în București, astfel încât toate mașinile sub Euro 5 să plătească vinieta pentru a putea circula în Capitală, iar mașinile non euro, Euro 1 și Euro 2 să fie complet interzise în centrul Bucureștiului. Proiectul este pus în dezbatere publică pe site-ul Primăriei și va fi dezbătut în ședința Consiliului General al Capitalei în 24 octombrie. Sunt exceptate de la plata vinietei mașinile instituțiilor publice. Cei care vor fi prinși că nu au achitat taxa vor plăti amenzi între 1500 și 2000 de lei. Potrivit ultimelor modificări aduse de primarul Gabriela Firea proiectului care vizează introducerea unei viniete de acces în Capitală, maşinile sub Euro 5, indiferent de oraşul unde sunt înmatriculate, trebuie să plătească o vinieta Oxigen pentru a putea circula în Bucureşti, iar cele sub Euro 3 nu mai au voie deloc în centrul oraşului. În plus, pentru mașinile sub Euro 3, vinieta va costa 15 lei pe zi, pentru Euro 3 și 4, taxa va fi de 4-5 lei pe zi. Această taxă ar urma să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2020, dacă va fi aprobată de Consiliul General. Amenzile sunt cuprinse între 1.500 la 2.000 de lei. Acestea ar putea fi date atât de polițiști și polițiști locali, cât și de către ”împuterniciţi ai primarului general”. Proiectul de hotărâre arată că, începând din data de 1 ianuare 2020, accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizata mai micã de cinci tone pe arterele din municipiul Bucureşti este restricţionat zilnic, de luni pană vineri, cu exceptia sărbătorilor legale, în intervalul 07:00-22:00, după cum urmează: pentru maşinile electrice, hibride sau cu norma de poluare Euro 5 şi Euro 6, accesul fără restricţii pe toate arterele;

pentru cele cu norma de poluare Euro 3 şi Euro 4, accesul este permis pe toate străzile municipiului Bucureşti numai în urma achiziţionării unei viniete electronice Oxigen;

pentru cele cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 şi Euro 2, accesul este interzis în Zona de Acţiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), fiind permis pentru restul arterelor din municipiul Bucureşti numai în urma achiziţionării unei viniete electronice Oxigen

Ce mașini sunt exceptate: electrice şi hibrid

pe două roţi

cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi

cele destinate transmisiunilor radio şi tv

Autovehiculele aparţinând poliţiei, pompierilor, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului de Informaţii Externe, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, serviciile de ambulanţă, Societatea Transport Bucureşti STB,

cele utilizate la intervenţiile la căile de comunicaţie şi reţelele edilitare

cele istorice

Care este Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului este definită de: P-ţa Victoriei - bd.Iancu de Hunedoara - şos.Ştefan cel Mare str.Polonă - str.Mihai Eminescu - str.Traian bd.Nerva Traian - bd. Gheorghe Şincai - str.Lânăriei -Calea Şerban Vodă-bd. Märäşeşti - str. Mitropolit Nifon- bd. Libertăţii - Calea 13 Septembrie şos.Pandurilor şos.Cotroceni -spl. Independenţei - str.Ştirbei Vodă - str.Berzei str.Buzeşti -p-ţa Victoriei.

