Articol publicat in: Life

Ce trebuie să faci atunci când îţi este frică. Fă semnul crucii. Pilda fântânii otrăvite

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Tot am auzit că se spune că va veni timpul când vom avea toate bunătăţile, dar nu vom putea mânca. Astăzi, oamenii pun sub semnul întrebării majoritatea alimentelor din cauza substanţelor care se adaugî în ele. Alţii au ce mânca dar nu mai vor că se îngraşă, ţin regim. Foto: a1.ro Să nu vă cuprindă însă frica, să vă faceţi cruce şi să nu vă temeţi, scrie secretele.com. Şi am în vedere pe unii oameni care îşi fac viaţa un martiriu, fiindcă se tem de toate deşi sunt creştini, sunt botezaţi, miruiţi, se împărtăşesc, citesc Evanghelia, au învăţat-o pe de rost. Oare nu văd ce putere are Harul lui Dumnezeu? Citeşte şi Patriarhul Daniel, mesaj de Ziua Crucii: Crucea este semnul biruinţei lui Hristos prin Înviere „Chiar de veţi bea ceva aducător de moarte, nu vă va vătăma" (Marcu 16, 18), a spus Hristos. Şi: „vă dau putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, fără să pătimiţi ceva rău" (Luca 10, 19) Dacă omul are Harul lui Dumnezeu, nu se teme de nimic. De aceea să cerem întotdeauna Harul lui Dumnezeu, făcându-ne semnul Sfintei Cruci, scrie oradereligie.net Vă amintiţi de întâmplarea aceea din Lavsaicon? Un monah s-a dus să ia apă din fântână şi, deoarece a văzut în ea o aspidă, a plecat înfricoşat, fără să ia apă. „Ava, suntem pierduţi, i-a spus el stareţului. în fântână este o aspidă!". „Bine, îi spune stareţul, dacă în toate fântânile vor intra şerpi veninoşi, ce vei face? Vei muri de sete?". Şi stareţul ducându-se, a însemnat fântâna cu semnul Sfintei Cruci, a luat apă şi a băut. „Acolo unde se pogoară puterea Crucii, răutatea satanei nu are putere". Sfântul Paisie Aghioritul, Patimi și virtuți, Editura Evanghelismos, București, 2007 – fragment loading...

