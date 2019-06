Ce vor bărbaţii de la o soţie? 7 lucruri la care nu te-ai fi gândit

Ce vor barbatii? O sotie careia nu-i este teama sa apara fara machiaj

Doamnelor, trebuie sa stiti ca nu e nevoie sa va machiati pentru ca un barbat sa va considere atragatoare. De fapt, prea mult smac pe fata il va indeparta pentru totdeauna. Barbatii vor frumusete naturala nu o fata de clovn. In plus, faptul ca ai aparut in fata lui si in public nemachiata demonstreaza faptul ca ai incredere de sine si in farmecele tale. Exact asta cauta barbatii.

Barbatii vor o bucatareasa grozava

Asta nu inseamna ca orice femeie trebuie sa fie as in bucatarie. Cu siguranta insa ca va fi pe viata al tau daca din cand in cand ii vei pregati mancarea lui favorita. O sotie care se pricepe la bucatarie are un instrument excelent la dispozitia sa. Si nimic nu poate fi mai bine decat sa-l foloseasca in favoarea sa. Organizeaza in fiecare saptamana o seara in care sa gatesti pentru sotul tau. Asigura-te ca toate sunt la locul lor, iar atmosfera este romantica.

Ce vor barbatii? O sotie care sa isi descopere umerii si gatul

Aminteste-ti mereu sa-ti lasi pielea descoperita, insa nu in zonele gresite. Cea mai atractiva este pielea de pe gat si umeri. Expunandu-ti umerii si decolteul, fara a fi insa vulgara, sotul tau va dori mai mult. Descoperindu-ti partea superioara a corpului este si o modalitate fierbinte, dar de bun gust, pentru a-i spune barbatului ca vrei ca el sa se gandeasca la tine dezbracata.

