Cea mai simplă metodă de desfundat chiuveta. Ai nevoie de 3 ingrediente pe care sigur le ai în bucătărie

Apoi intr-o zi pe care nu o putem numi frumoasa, scurgerile se vor infunda aproape de tot si apa nu se va scurge aproape deloc, scrie stiriactuale.ro.

Cu toate acestea, nu va grabiti sa chemati un instalator sau sa dati bani pe solutii de curatare a scurgerilor! Azi va vom dezvalui cum puteti desfunda scurgerile cu ingrediente care se gasesc in orice gospodarie.

Cum puteti desfunda scurgerile chiuvetelor?

Ingrediente:

200 g bicarbonat de sodiu

200 g sare

150 ml otet

apa

Cum se prepară?

Prima data amestecati sarea si bicarbonatul. Cu grija turnati acest amestec in scurgere. Fierbeti putin otetul, apoi turnati-l in scurgere.

Veti asista la o reactie chimica in timpul careia se formeaza o spuma. In cele din urma, turnati apa fierbinte in scurgere pentru a o spala. Ati si terminat!

Dupa asta apa se va scurge fara nici o problema. Aceasta metoda este una foarte simpla pentru a rezolva problema. Aceste ingrediente dizolva excelent toate depunerile si tot odata nici nu afecteaza furtunul de scurgere.

In plus, desfundarea scurgerilor nu dureaza prea mult timp, si nici nu este necesara nici o unealta sau utilizarea vreunui instrument special.

Aveti grija sa aveti scurgerile curate si fara probleme! Impartasiti acest truc prietenilor si cunostintelor dumneavoastra, cu siguranta si ei au intampinat probleme cu infundarea scurgerilor.