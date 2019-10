Articol publicat in: Extern

CEDO a condamnat Austria pentru defăimarea unuia dintre supravieţietorii lagărului nazist Mauthausen

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat joi Austria din cauză că nu a ţinut cont de o plângere de defămare a unuia dintre ultimii supravieţuitori ai lagărului nazist de concentrare de la Mauthausen, care acuza o publicaţie de drepta de defăimare, relatează AFP. Sesizată de Aba Lewit, un austriac născut în 1923, unul dintre ultimii supravieţuitori ai lagărului de concentrare, CEDO a stabilit că tribunalele austriece "nu au ţinut cont în mod adecvat de plângerea sa" şi au condamnat Austria la plata unor despăgubiri morale în valoare de 5.000 de euro.



În vara lui 2015, revista Die Aula a publicat un articol în care prezenta persoanele eliberate din lagărul de la Mauthausen drept ”criminali”, ”ucigaşi în masă” şi ”molime”. Autorităţile austriece au deschis, la acea vreme, o anchetă penală, dar aceasta a fost clasată fără urmări.



Într-un articol din 2016, acelaşi jurnalist de la Die Aula a anunţat clasarea şi-a repetat cuvânt cu cuvânt afirmaţiile.



Lewit şi alţi nouă supravieţuitori ai Holocaustului au atacat, atunci, publicaţia şi pe autorul articolului, pe care i-au acuzat de defăimare. Ei au subliniat că au fost internaţi la Mauthausen din cauza originii sau credinţei lor şi că niciunul nu a comis vreo faptă penală semnificativă. În pofida faptului că nu au fost menţionaţi nominal în articol, ei se considerau în legitimitate să declanşeze aceste proceduri, pentru că se aflau printre ultimii supravieţuitori ai persoanelor eliberate din acest lagăr nazist.



Acţiunea lor în justiţie a fost respinsă, mai întâi în primă instanţă, iar apoi în apel, pe motiv că 20.000 de persoane au fost eliberate din lagărul de la Mauthausen, iar petenţii nu au fost vizaţi individual în articol.



CEDO, cu sediul la Strasbourg, a amintit jurisprudenţa sa, potrivit căreia ”viaţa privată a fiecărui membru al unui grup poate fi afectată de stereotipuri negative sau declaraţii defăimătoare” şi a constatat că Aba Lewit şi ceilalţi nouă foşti internaţi la Mauthausen constituie ”un grup social”. Judecătorii au conchis că tribunalele austriece ”nu au protejat drepturile petenţilor pentru că nu au examinat problema centrală în acest proces, şi anume să afle dacă (Aba Lewit) a fost defăimat în acest articol”. Aproximativ 200.000 de persoane originare din 40 de ţări - un sfert dintre ele evrei - au fost deţinute din 1938 în 1945 la Mauthausen, pe dealuri situate pe malul de nord al Dunării, în apropiere de Linz.



Aproximativ 90.000 de deportaţi au murit, din cauza muncii în mine de granit, malnutriţiei sau bolii. Alţii au fost împuşcaţi de paznici, au fost spânzuraţi sau bătuţi.

