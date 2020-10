În prezent, fotbalul este sportul nostru, al tuturor, indiferent de ce preferințe avem. Cele mai importante meciuri de fotbal sunt transmise peste tot iar avantajul pe care-l avem este acela de a ne implica și mai mult decât în a viziona acele meciuri spectaculoase, prin intermediul cazinourilor stradale sau online. Dacă ești familiar cu industria de gambling, atunci știi că, pe lângă jocuri de noroc de masă și sloturi online, pariurile sportive sunt extrem de populare, mai ales cele care vizează fotbalul.

Și pentru că în fiecare domeniu, există nume recognoscibile care au împins limitele performanței și mai departe, trebuie să amintim de cei mai buni jucători de fotbal din toate timpurile.

Lionel Messi

Cu o etapă de vârf a performanței dobândite pe teren ce se întinde pe câțiva ani în perioada 2009-2012, Lionel Messi rămâne în topul preferințelor pasionaților de fotbal dar mai ales, în topul celor mai buni jucători de fotbal din lume. Recent FIFA 21 a publicat lista celor mai bine cotați jucători de fotbal iar Messi este pe primul loc.

De-a lungul timpul, argentinianul Lionel Andrés Messi care activează în prezent la FC Barcelona, a adunat unele dintre cele mai impresionante premii și performanțe posibile în acest sport:

Balonul de Aur în 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 și 2019

Jucătorul anului în lume - 2009 FIFA

Cel mai mare marcator al Barcelonei din toate timpurile și al ligii La

Cele mai multe goluri înscrise într-un an - 91 la număr

Iar lista cu aprecierile primite de Messi poate continua. La doar 33 de ani, Messi se află pe culmea succesului, fiind în continuare un model pentru toți tinerii jucători aspiranți și reușind să atragă simpatia atâtor fani ai fotbalului din întreaga lume, prin spectacolul oferit în fiecare meci.

Pelé

Edson Arantes do Nascimento, cunoscut drept Pelé, s-a născut în Brazilia în 1940. Iar lumea fotbalului a fost luată prin surprindere de ceea ce urma să aducă acest jucător prin performanțele și jocul lui pe teren, an după an. Perioada de excelență a activității sale a fost între 1959 și 1964, când Peléa primit o mulțime de premii și a transformat echipa națională a Braziliei în cea mai relevantă echipa de fotbal a lumii. Tot în aceeași perioadă, el a marcat cele mai multe goluri înscrise de un fotbalist vreodată, record ce rămâne până astăzi în picioare.

Publicația Time l-a denumit una dintre cele mai importante personalități ale secolului XX. Iar Pelé încă nu a fost detronat de pe prima poziție în istoria fotbalului internațional. El este recunoscut și astăzi ca fiind cel mai mare jucător FIFA al secolului, cel mai mare marcator al Braziliei și echipei Santos sau al competiției FIFA World Cup. Indiferent de titlurile cu care a fost premiat și de recordurile doborâte, conduita de joc și pasiunea depusă îl păstrează pe Pelé în istoria fotbalului ca fiind cel mai iubit jucător din lume.

Ronaldinho

Tot din Brazilia vine și următorul jucător ce a creat magie pe teren, Ronaldo de Assis Moreira, cunoscut de pasionați drept Ronaldinho. Fotbalistul în vârstă de 40 de ani a primit o mulțime de distincții ca Balonul de Aur în 2005 sau premiul Jucătorul Anului FIFA World în 2004 și 2005.

Adevăratul motiv pentru care Ronaldinho a cucerit inimile fanilor se trage din spiritul jucăuș al tehnicilor sale implementate pe teren, din trucuri și faimosul zâmbet, din ghetele de aur și pasiunea extraordinară pentru frumusețea sportului. În perioada sa de joc la cea mai înaltă calitate, 2004-2006, lumea s-a oprit în loc și a asistat la ceva cu adevărat special: un fotbalist care practică frumosul sport cu o plăcere și fericire pură.

Zinedine Zidane

Atacantul francez Zinedine Yazid Zidane, poreclit Zizou, se regăsește pe această listă nu doar pentru premiile câștigate - și Zidane a adunat în portofoliu toate titlurile posibile în acest sport - ci pentru că a adus la suprafață o calitate a fotbalului mai puțin prezentă. Zidane a fost cel mai elegant fotbalist al tuturor timpurilor, luând lumea fotbalului european prin surprindere cu piruetele lui spectaculoase și numărul extraordinar de performanțe pe teren. Rămas în istorie pentru golurile înscrise în 3 finale World Cup și cel mai impresionant gol din UEFA Champions League în 2002, Zizou a stârnit isterie în rândul fanilor săi datorită jocului extrem de entertaining la care aceștia se așteptau de fiecare dată când punea piciorul pe teren.

Gigi Buffon

Cel mai mare portar al tuturor timpurilor? Titulatura îi aparține clar în continuare lui Gianluigi "Gigi" Buffon. Nici un alt portar nu a avut niciodată o performanță mai importantă decât a lui, pentru o perioadă atât de lungă - între 2002 și 2006, Buffon scriind istorie. Printre cele mai mari realizări ale sale se numără Balonul de Aur în 2006, 2006 FIFA World Cup, titlul de Portarul Anului Seria A care i-a fost decernat de 12 ori și multe altele.

Atunci când Buffon se afla în cea mai bună etapă a carierei sale în drumul lui spre triumful World Cup, acesta a cedat doar două goluri: autogolul lui Cristian Zaccardo și penalty-ul lui Zinedine Zidane. În schimb, perioada cea mai slabă înregistrată de Buffon i-a adus una din primele trei poziții în clasamentul celor mai buni portari din Europa.

Fotbalul rămâne sinonim cu performanța de nivel înalt, indiferent la care nume ne uităm din această listă foarte lungă. Noi am ales să vorbim astăzi despre doar 5 dintre ei. Altfel, jocul și felul în care acesta a fost pus în teren, pasiunea pentru sport, conduita și eleganța cu care a fost abordat fiecare meci - toate aceste detalii au ridicat acești jucători la rang de modele, ceea ce o să dăinuiască până la finalul timpului și o să stârnească mereu respectul și admirația pasionaților de fotbal.