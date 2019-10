Articol publicat in: Life

Cel mai controversat protest de la Barcelona. Ce a putut să facă o tânără pe străzile în flăcări VIDEO

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un model din Spania a stârnit revoltă pe rețelele de socializare, postând un videoclip provocator, prin care e acuzată că duce în derizoriu protestele de la Barcelona. Sandra Kisterna este numele modelului, iar o mare parte a veniturilor sale provine din lecţiile de twerking pe care le dă, ea învăţându-le pe tinerele mai îndrăzneţe să îşi mişte fundul. De altfel, Sandra Kistierna este campioana Spaniei la twerking, locuieşte în Barcelona şi este plătită cu 15 euro pentru o lecţie de o oră de twerking sau cu 20 de euro pentru o lecţie de două ore. Zilele trecute, în mijlocul protestelor şi al străzilor în flăcări, ea n-a rezistat ispitei de a face o demonstraţie de twerking. Mişcările sale au reprezentat propriul ei protest față de guvernul spaniol. "În primul rând, vreau să spun că prin acest dans nu am ironizat evenimentul și că nu mi-am dorit să jignesc oamenii care au ieșit să lupte pentru drepturile lor. În schimb, acesta este modul meu de a protesta. Sunt oameni care protestează violent pe străzi. Nu sunt de acord cu asta. Ceea ce am văzut în Barcelona a fost devastator. Orașul meu este în ruine și domnește haosul", a explicat Sandra Kisterna. "Twerking-ul este un mod de a protesta? Ești liberă, firește... să fii ridicolă" sau „Trist! Te distrezi?", au fost câteva dintre comentariile critice. El Twerking como protesta



"Hay gente que se manifiesta saliendo a la calle con violencia y yo no soy partícipe de ello. Lo que ví ayer por la noche en Barcelona era devastador, mi querida ciudad arruinada, donde solo reinaba el caos", Sandra Kisterna.https://t.co/7TtBdj7Xie pic.twitter.com/5qWiEf3NI4 — Mario Saavedra (@MarioSaavedra) October 21, 2019 loading...

