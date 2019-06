Cel mai luxos tanc din lume. Un rus şi-a transformat Bentley-ul în maşină de luptă şi mătură totul în cale

Tancul a fost adaptat dintr-un Bentley Continental GT şi este numit Ultratank de către cei care l-au adaptat, un grup de entuziaşti ruşi.

În locul roţilor au fost puse şenile, dar vehiculul a necesitat unele modificări la sistemul de propulsie. De asemenea, a fost pus un motor V8 de 4,3 litri, motor folosit de modelele Toyota Crown Majesta, Celsior și Soarer, precum și de Lexus GS, LS și SC 430.

Viteza maximă pe care o dezvoltă ultratank este de 100 km/oră.

