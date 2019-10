Articol publicat in: Life

Cel mai potent bărbat din lume a murit. Avea 130 de neveste tinere şi 203 copii

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Nigerianul Mohammed Bello Abubakar a avut în total 130 de neveste și 203 copii: Acesta a murit la vârsta de 93 de ani și a fost cel mai fertil bărbat. Foto: a1.ro Mohammed Bello Abubakar a devenit celebru după ce a fost arestat în 2008 pentru poligamie și obligat să rămână doar cu patru soții din cele 86, scrie a1.ro. A scăpat de puţcărie cu ajutorul nevestelor sale, care au protestat în fața tribunalului, iar la scurt timp a ajuns să aibă 130 de soții, dintre care doar de zece s-a despărţit. Bello a declarat de mai multe ori faptul că Allah i-a oferit această misiune divină și că nu orice bărbat poate face față unui număr atât de mare de femei. Citeşte şi Opt copii au rămas orfani după ce tatăl lor s-a spânzurat. Familia are nevoie de ajutor "Un bărbat cu 10 soții se va prăbuși și va muri, însă puterea mea îmi este dată de Allah. Ceea ce fac este divin. Este misiunea mea şi voi continua să fac asta până la sfârşitul vieţii" , a explicat acesta. Majoritatea soțiilor au vârste foarte fragede și au fost atrase de harul vindecător al fostului preot. "În clipa în care l-am văzut toate durerile mele au dispărut", a spus cea de-a 74-a sotie, Sharifat Bello Abubakar, in varsta de 25 de ani. loading...

