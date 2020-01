Cele mai importante mize politice din anul electoral 2020. Scena politică se reconfigurează

Românii vor alege anul acesta primari și parlamentari noi. Stânga dominată de PSD este în degringoladă, după înfrângerile usturătoare de la alegerile europarlamentare şi prezidenţiale.

Primul eveniment politic al anului va fi Congresul PSD, în februarie, când social-democrații își vor alege o nouă echipă de conducere a partidului. De asemenea, potrivit surselor Digi24, pesediștii își doresc să adopte și un cod de conduită pentru membrii de partid, precum și mai multe modificări la Statut.



După acest eveniment, urmează unul al USR - și cei din USR vor să facă un congres pentru a se defini doctrinar, după cum spune președintele partidului, Dan Barna.



Alegerile locale, prima bătălie majoră a anului

Cei de la USR își doresc alegerea primarilor în două tururi, însă sunt slabe șanse ca acest proiect să treacă de Parlament sau să fie adoptat într-o formă sau alta de către Guvern. Cei de la PSD au anunțat deja că vor depune o moțiune de cenzură în această sesiune parlamentară, mai ales dacă Guvernul vine cu această propunere sau dacă va opta pentru o angajare a răspunderii pentru alegerea primarilor în două tururi.



Tot la capitolul alegeri locale rămâne de văzut care va fi candidatul dreptei la Primăria Capitalei, în cazul în care va prezenta un candidat unic. Aici va fi cea mai dificilă alegere, dar scopul este de a o învinge pe Gabriela Firea. Deocamdată, există probleme chiar în alianța USR-PLUS, pentru că fiecare dintre formațiuni are propriul candidat - Nicușor Dan, respectiv Vlad Voiculescu - și trebuie să aleagă între cei doi. În plus, și liberalii analizează mai multe variante de candidați și rămâne de văzut dacă cele trei partide se vor înțelege și vor avea până la urmă un candidat comun. În ceea ce-i privește pe social-democrați, ei au anunțat deja că o vor susține pe Gabriela Firea în cursa pentru Primăria Capitalei.



În toamnă, urmează alegerile parlamentare care ar trebui să ducă la reconfigurarea majorității din Parlament, dar și la un nou guvern. Asta se va întâmpla dacă nu se va ajunge totuși la alegeri anticipate, până la urmă, o ipoteză lansată atât de liberali, cât și de cei de la USR, dar care are slabe şanse de reuşită, conform fostului preşedinte Traian Băsescu.