Cele mai periculoase infractoare căutate în UE, ţinta unei campanii fără precedent a Europol. Cine e cea mai căutată româncă FOTO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Autorităţile judiciare din 21 de state au lansat campania ”Crime has no gender” şi au creat site-ul www.eumostwanted.eu/crimehasnogender, cu chipurile unora dintre cele mai urmărite femei pentru comiterea de infracţiuni grave şi cer ajutorul populaţiei pentru prinderea acestora.

Scopul este de a direcţiona cât mai multe persoane către site-ul www.eumostwanted.eu şi de a primi informaţii pentru prinderea fugarilor. Cetăţenii sunt invitaţi să viziteze site-ul, să afle detalii despre infracţiunile comise şi, dacă deţin informaţii, le pot trimite anonim anchetatorilor. Autorităţile judciare din 21 de state lansează o nouă campanie – ”Crime has no gender”, prin crearea unui web site. ”Scopul este acela de a aduce în atenţia publicului chipurile unora dintre cele mai căutate persoane urmărite din fiecare stat participant, astfel încât informaţiile venite de la cetăţeni să conducă la depistarea lor. Femeile sunt la fel de capabile să comită infracţiuni grave la fel ca bărbaţii? Femeile urmărite la nivel internaţional, prezentate pe www.eumostwanted.eu/crimehasnogender, demonstrează că sunt. În această nouă campanie a forţelor de ordine din UE, infractorii, femei sau bărbaţi, sunt căutaţi pentru infracţiuni grave precum omorul, traficul de droguri, frauda, furtul şi traficul de persoane”, a transmsis, vineri, Poliţia Română. Sursa citată a explicat că 21 de state membre ale UE au selectat una dintre cele mai căutate femei din ţara lor, în această campanie. "Fiecare persoană urmărită poartă o mască... iar în spatele ei se ascunde povestea infracţiunilor comise, în 4 părţi. Când vei intra pe site, vei vedea toate aceste măşti. Oprindu-te asupra oricăreia dintre ele, vei descoperi ţara care a dat-o în urmărire şi infracţiunea pentru care este urmărită persoana. În acel moment, nu ţi se va dezvălui încă dacă este femeie sau bărbat. Pe măsură ce povestea se desfăşoară, părţi ale măştii vor dispărea, lăsând privitorul să ghicească genul infractorului. Scopul campaniei este de a atrage cât mai mulţi vizitatori pe site-ul https://eumostwanted.eu. Cu cât mai multe persoane văd fotografiile, cu atât creşte şansa ca cineva să poată pune ultima piesă a puzzle-ului, pentru a localiza şi aresta persoana căutată", a transmis Poliţia Română. Pe site-ul campaniei, România a postat fotografia lui Ildiko Enderle, de 43 de ani, suspectată că a racolat şi dus fete în Germania unde le-a obligat să se prostitueze. Cei care deţin informaţii le pot trimite anonim, prin intermediul site-ului, direct către anchetatorii naţionali care caută persoana. Potrivit Poliţiei Române, această abordare s-a dovedit de succes în ultimii trei ani. Campania, derulată de ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams - Reţeaua Europeană a Unităţilor de Căutare Activă a Urmăriţilor), împreună cu Europol şi poliţiile din statele membre, are ca obiectiv familiarizarea cetăţenilor cu feţele unora dintre cele mai căutate persoane la nivel european. După fiecare campanie, mai mulţi urmăriţi au fost arestaţi, deoarece presiunea a devenit prea mare pentru ei sau pentru rudele lor. De la lansarea proiectului, 69 de infractori care au apărut pe site-ul web au fost arestaţi. În cel puţin 21 de cazuri, aceştia au fost prinşi în urma unor informaţii primite de la publicul larg, prin intermediul site-ului. "Intraţi pe https://eumostwanted.eu/crimehasnogender, descoperiţi infracţiunile pe care le-au comis aceste persoane şi ajutaţi-ne să le prindem. Informaţia venită de la dumneavoastră ar putea fi ultimul detaliu care face diferenţa şi îi ajută pe poliţişti", a mai transmis Poliţia Română. Ildiko Enderle: loading...

