CFR CLUJ - ASTRA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV: Derby-ul etapei

CFR CLUJ - ASTRA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Ardelenii au avut un început de an nefast, obţinând doar o remiză cu Hermannstadt, scor 1-1, şi pierzând duelul de pe terenul Craiovei, 0-2. Astfel, meciul cu Astra capătă o importanţă aparte în vederea avansului cu care CFR-iştii vor să atace play-off-ul. În urma acestor rezultate, CFR mai are un avantaj de doar trei puncte faţă de locul secund, ocupat de FCSB.

Tensiunile s-au instalat în tabăra lui CFR Cluj după eşecul din derby-ul de la Craiova. Campioana mai are doar trei puncte avans, iar managerul sportiv a fost demis. Cristian Panin a ignorat un SMS primit de la un membru al conducerii, care a cerut o schimbare în primul 11. Nu va mai sta pe bancă la meciul cu Astra, din această etapă.

"Atât timp cât am fost la CFR, deciziile au fost luate în totalitate de mine. Vă asigur de asta! Eu îmi respect jucătorii, iar un antrenor care ia alte decizii decât cele proprii pierde încrederea grupului", a spus antrenorul clujenilor, Antonio Conceicao.

"Nu greşesc dacă spun că jocul de la Craiova le-a aparţinut, dar nu întotdeauna în fotbal câştigă cine face un joc mai bun", a declarat şi "principalul" Astrei, Costel Enache.

De cinci ani nu au mai pierdut ardelenii contra Astrei în Liga 1.

ECHIPELE PROBABILE

CFR Cluj: Arlauskis - Cr. Manea, Lang, Vinicius, Camora - Djokovic, Culio, Deac - Păun, Țucudean, Omrani.

Astra: Lazar - Belu, Erico, Bejan, Radunovic - V. Gheorghe, Mrzljak, Roșu - Begue, Alibec, Llullaku.

Arbitri: Marcel Bîrsan - Mircea Grigoriu şi Ciprian Danşa.

Toni Conceicao, antrenorul formaţiei din Gruia, are şi motive de bucurie. Golgheterul George Ţucudean este apt pentru meciul cu Astra, după ce acesta lipsise din lotul CFR-ului pentru meciul cu Craiova, acuzând o răceală.

"Ţucudean s-a antrenat alături de noi şi este o soluţie pentru meciul cu Astra. Avem nevoie să găsim mai multe soluţii pe posturi, conducerea lucrează la asta, dar cu această echipă am ajuns pe locul 1 şi vom munci să ne îndeplinim obiectivele, pentru că jucătorii sunt buni", a spus Conceicao, la conferinţa de presă.

De partea cealaltă, giurgiuvenii vin cu un moral foarte bun pentru meciul de pe stadionul "Doctor Constantin Rădulescu". Elevii lui Costel Enache au şapte meciuri consecutive fără înfrângere, iar în 2019, aceştia au remizat cu Gaz Metan Mediaş, 1-1, şi au învins-o categoric pe Viitorul, scor 3-0, urcând astfel pe locul 4 şi mărindu-şi substanţial şansele pentru accederea în play-off.

De la Astra vor lipsi fundaşul central Mike Cestor şi atacantul Zoua Dougari, din cauza cumulului de cartonaşe galbene, însă vor reveni Bejan şi Radunovic.

CFR Cluj - Astra Giurgiu live video. Scandal la CFR Cluj. Culio ar fi sărit să-l bată pe Hoban înaintea meciului cu Astra

Motivul ar fi fost faptul că aceștia nu și-au primit primele pentru rezultatele din turul campionatului, acolo unde CFR Cluj a obținut şapte victorii şi a pierdut un singur meci. Ar fi vorba de 11 prime restante, pe care elevii lui Antonio Conceicao le-ar avea de primit. Totuşi, în această săptămână, jucătorii ardelenilor şi-au primit salariile.

Potrivit informaţiilor Digi Sport, Ovidiu Hoban şi portarul Giedrius Arlauskis ar fi vrut să intre încă de vineri în cantonament, însă au fost contraţi dur de Emmanuel Culio. Mijlocaşul argentinian ar fi sărit chiar să-l lovească pe Hoban, cei doi fotbalişti fiind greu de despărţit.

Daniel Stanciu susţine că jucătorii n-au intrat de vineri în cantonament din superstiţie

Directorul sportiv al lui CFR Cluj, Daniel Stanciu, susţine că singurul motiv pentru care echipa nu a intrat în cantonament de vineri este superstiţia.

"Echipa va intra în cantonament de dimineață (n.r. astăzi dimineaţă) pentru că asta a fost decizia jucătorilor și a conducerii clubului. S-a încercat să se găsească o soluție pentru a schimba norocul după primele două jocuri. A fost o ședință și cu conducerea și cu staff-ul tehnic, dar legat de joc și, până la urmă, s-a luat această decizie de a se intra mâine (n.r. azi) în cantonament. Cred că nu este ceva anormal. Sunt jucători profesioniști, se practică în fotbalul profesionist. Eu știu că aproape toate primele sunt plătite și suntem în grafic și cu salariile. La începutul lui februarie au fost plătite pentru decembrie", a spus Stanciu, la "Fotbal Club".

CFR Cluj - Astra Giurgiu live video. Conceicao: Aici am suferit în ultimele partide

Antrenorul echipei CFR Cluj, Antonio Conceicao, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că este avertizat că Astra Giurgiu, adversara de sâmbătă din etapa a 24-a a Ligii I de fotbal, vine cu gândul la victorie, pentru a prinde play-off-ul.

''Astra vine să joace un meci foarte important pentru ea, pentru că vrea să acceadă în play-off. Asta e foarte bine, pentru că şi noi ne dorim să câştigăm această partidă. Când se întâlnesc două echipe care luptă pentru un obiectiv şi îşi doresc foarte mult să câştige, atunci va fi un joc bun pentru toată lumea. Astra vine după o serie de rezultate foarte bune în campionat, dar i-am analizat, am văzut care sunt punctele lor forte. E important însă să ne concentrăm pe jocul nostru, să jucăm bine şi să fim puternici pentru a câştiga această partidă. Indiferent de absenţele din echipa Astrei, eu sunt convins că ei vor veni pentru a câştiga această partidă'', a declarat Antonio Conceicao.



După eşecul de la Craiova (0-2), CFR mai are un avantaj de trei puncte faţă de FCSB şi întâlneşte o echipă în formă, Astra Giurgiu, care nu a mai pierdut de şapte meciuri.

CFR Cluj - Astra Giurgiu live video: "Ne aşteaptă un play-off foarte dificil"



''Echipa a avut o atitudine pozitivă în jocurile din ultima perioadă, iar eu îmi doresc să jucăm ca şi până acum. Este adevărat, ultimele rezultate nu au fost cele mai bune, însă vom încerca să îmbunătăţim unde am greşit până acum, să jucăm foarte bine pentru a reuşi să câştigăm. Evident, e mai bine să ai şase puncte avans decât trei, dar nu ne gândim la asta. Aşa cum am mai spus, campioana se va decide în mai, nu acum. Ne aşteaptă un play-off foarte dificil, atât pentru noi, cât şi pentru celelalte echipe. Noi trebuie să ştim să şi suferim, uneori când e cazul. În principal, trebuie să avem o eficacitate mai bună, pentru că aici am suferit în ultimele partide. Aşa că 4-5-6 puncte avantaj sunt mai puţin importante în condiţiile în care ne aşteaptă un play-off foarte greu. Trebuie să vedem ce am făcut bine în acest campionat, în care am jucat bine, dar mai avem lucruri de îmbunătăţit, eficienţa în primul rând'', a adăugat tehnicianul portughez.



George Ţucudean ar putea reveni pe teren la meciul cu Astra, a opinat Conceicao: ''Ţucudean s-a antrenat cu noi în ultimele zile şi este o soluţie pentru a fi folosit. Nu avem alte probleme de lot, cu excepţia celor cunoscute deja, Moutinho, Males şi Hoban. care continuă procesul de recuperare''. CFR Cluj nu a mai pierdut un meci cu Astra din 2016, dar statistica nu garantează un alt succes. ''Ce s-a întâmplat face parte din istorie, noi vom continua să scriem această istorie începând de mâine'', a spus portughezul.