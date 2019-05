CFR CLUJ - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019: Război pentru un punct

CFR CLUJ - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019: CFR Cluj poate deveni matematic, începând de diseară, noua campioană a României. De fapt, va fi o confirmare a titlului cucerit și în sezonul trecut, ceea ce ar însemna o premieră pentru gruparea din Gruia. Pentru a intra în posesia celui de-al 5-lea titlu, echipa lui Dan Petrescu trebuie să nu piardă disputa cu oltenii.

De partea cealaltă, Craiova trage din greu pentru a-și asigura locul 3, ultima șansă a oltenilor de a participa în preliminariile Europa League, după ce-au fost eliminați din Cupa României.

Live DIGI SPORT AICI

CFR Cluj: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - C. Deac, Țucudean, Costache

Rezerve: Collado - A. Păun, Omrani, Hoban, A. Mureșan, Peteleu, Itu

Antrenor: Dan Petrescu

U Craiova: Pigliacelli - Dimitrov, Donkor, Kelic, Briceag - Mateiu, Cicâldău - Bărbuț, Fedele, Drăghici - A. Cristea

Rezerve: L. Popescu - R. Popa, Meza Colli, Markovic, Bic, R. Baicu, Trașcă

Antrenor: Corneliu Papură

Arbitru: Ovidiu Hațegan

Asistenți: Octavian Șovre și Sebastian Gheorghe

Formaţia lui Dan Petrescu este lider în playoff cu 47 de punct, 5 mai multe decât locul 2, FCSB. Craiova e a treia în campionat cu 36 de puncte şi luptă pentru locul 3. Clujenii au încasat doar trei goluri în 8 meciuri din playoff, în timp ce Craiova are jumătate din golurile marcate de clujeni în această fază a competiţiei.

În ultimele trei dueluri directe, clujenii nu au marcat niciodată împotriva Craiovei, două dintre partide terminându-se la egalitate, 0-0. În februarie 2019, Craiova lui Mangia a câştigat pe Ion Oblemenco cu scorul de 2-0, prin golurile lui Cristea şi Koljic. A fost prima victorie a oltenilor din decembrie 2017.

Craiova are 3 înfrângeri în ultimele 5 partide din playoff-ul Ligii 1, în timp ce clujenii n-au mai pierdut în campionat chiar de la acel 0-2 contra oltenilor, din februarie. Nu mai puţin de 9 victorii şi 4 remize au înregistrat campionii României de la înfrângerea suferită în faţa lui Mangia et comp. Pe terenul CFR-ului, Craiova a câştigat de două ori în ultimii patru ani.

CFR CLUJ - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019: Papură, mulţumit cu un egal la Cluj! "Ne-ar fi suficient!"

Antrenorul Corneliu Papură a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că obiectivul echipei CSU Craiova în meciul cu CFR Cluj este să nu piardă. Un egal în partida de la Cluj ar duce titlu în Gruia. Papură a părut mai preocupat de ultimul meci al sezonului, cel cu FC Viitorul, rivala la locul 3 din campionat.

"Un meci destul de încins, cu o miză uriaşă. CFR-ul joacă cu titlul pe masă, dar din filozofia lor de joc este în general o echipă care nu riscă foarte mult. Vom vedea ce vom putea la ora jocului, ce formulă putem alinia, să mergem acolo să nu pierdem. Ar fi un lucru foarte bun, având în vedere că vom întâlni o echipă foarte motivată, care joacă cu titlul pe masă. Nu avem alegeri de făcut în ceea ce priveşte lotul şi jucătorii care vor începe. Sper să fim inspiraţi, iar jucătorii la care vom apela să dea totul pentru a reuşi să venim cu puncte sau punct de la Cluj. Ne va fi foarte dificil să marcăm împotriva unei echipe foarte agresive, foarte masivă, foarte bine pusă la punct fizic şi tactic. Îmi place modul deschis de aborda jocul, de a avea o posesie bună şi de a ne crea ocazii. Cred că în timpul scurt avut la dispoziţie am reuşit să imprim un stil ofensiv, este cam ceea ce îmi doresc la echipele la care activez. CFR-ului îi trebuie un punct, ca la matematică, necesar şi suficient. Noi cu un punct doar ne-am creşte opţiunile pentru ultimul meci (n.r. - cu FC Viitorul), în sensul că ne-ar fi suficient şi un egal pentru a ne păstra locul 3, dar eu văd lucrurile altfel. Indiferent dacă noi luăm un punct şi Astra va bate Viitorul şi suntem matematic deja pe locul 3, modul meu de a vedea lucrurile este următorul: în momentul în care intrăm pe terenul ăsta (n.r. - de la Craiova), indiferent dacă ne trebuie puncte sau punct sau e meci amical sau de vacanţă sau Liga Campionilor, aici trebuie să intri şi să dai totul şi să câştigi fiecare meci. Dacă intrăm cu mentalitatea pe care am arătat-o cu FCSB, în ultimul meci, şi să fim mult mai concentraţi, cu un public în spatele nostru şi să dăm totul pe teren, cred că va fi greu să ne învingă cineva. Indiferent de meci, când intri aici, la Craiova, cam asta aş vrea să văd, să intre pe teren şi să dea totul. Asta îmi doresc cel mai mult la echipa mea. Indiferent că jucăm cu Viitorul sau cu altă echipă, când intrăm pe Ion Oblemenco trebuie să dăm totul să câştigăm, să avem o mentalitate aşa, mai oltenească", a spus Papură.



Întrebat dacă a văzut meciurile din Liga Campionilor şi Liga Europa, Papură a răspuns: "Eu mai mult am văzut meciurile CFR-ului cu Sepsi, cu Viitorul... mai puţin Europa League şi Champions League. Am văzut foarte multe meciuri cu CFR. Am văzut atât cât mi-a permis timpul. La Ajax, am închis televizorul la 2-0 şi când am văzut 3-2 am zis că e greşit. Nu era nimic de jucat, un Ajax puternic, ce să... Ăsta este fotbalul, te poţi aştepta la orice, nu mă mai surpinde nimic".

Dan Petrescu : ”Am fi proștii proștilor să credem că suntem campioni!" Cum și-a motivat jucătorii înainte de meciul cu Craiova

Dan Petrescu încearcă din răsputeri să-i țină pe jucătorii de la CFR în priză. Clujenii mai au nevoie de un punct pentru a cuceri al doilea titlu la rând, iar în Gruia este deja atmosferă de fiesta. Tocmai asta îl îngrijorează pe antrenorul ardelelenilor - speră ca elevii săi să nu trateze cu superficialitate meciul cu Craiova, care ar putea alunga orice emoții sau ar putea prelungi suspansul în Liga întâi. Chiar dacă bătuse Astra cu 5-1, Petrescu tot a avut emoții.

"Nu are rost să fim proștii proștilor, să facem petrecere, să aranjăm totul dinainte și apoi să plângem pe aici cu toții! Trebuie să jucăm întâi și apoi să vedem ce iese", a fost avertismentul lui Petrescu către elevii săi.

CFR CLUJ - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019: "Ar fi păcat să facem vreo gafă"

CFR Cluj e foarte aproape de al doilea titlu la rând în Liga 1. Titlul va rămâne la Cluj dacă FCSB n-o învinge azi pe Sepsi ori trupa lui Dan Petrescu ia măcar un punct mâine, din partida cu Craiova.

„Nu ne gândim la petrecere. Va fi un meci dificil. Ar fi păcat după un sezon excelent să facem vreo gafă. Suntem la mâna noastră, depinde doar de noi. Nu ne gândim la o remiză, vrem o victorie. Jucătorii trebuie să fie concentrați că e păcat de munca depusă până acum!

Dan Petrescu este foarte meticulos, exigent. Chiar și în cazul unei victorii în această seară, el le va impune și în ultimul meci jucătorilor să joace ca la carte, să ia în serios partida”, a declarat Daniel Stanciu, directorul sportiv de la CFR Cluj, la PRO X.

Întrebat despre transferurile pentru următorul sezon, Stanciu a mărturisit: „Avem o strategie foarte bine pusă la punct. Vom construi o echipă mai competitivă pe plan internațional, pentru că acesta este un lucru care ne doare. Trebuie să venim cu un plus, vă pot spune că o să păstrăm în mare jucătorii de acum, doar o să completăm”.

CFR CLUJ - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019: Arbitru de top la derby

Ovidiu Hațegan a fost delegat de CCA să arbitreze meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, azi, de la ora 21.00, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, iar decizia luată de Comisia Centrală a Arbitrilor de a-l trimite pe centralul din Arad la partida din Gruia îi face pe oficialii de la FCSB să prindă încredere.

CCA a decis ca Ovidiu Hațegan (Arad) să fie centralul partidei dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova din etapa a 9-a a play-off-ului Ligii 1 Betano, una foarte importantă pentru formația din Gruia, dar și pentru FCSB. Ardelenii au nevoie de un punct în acceastă seară pentru a câștiga titlul cu o etapă înainte de finalul sezonului, iar FCSB speră ca U Craiova să îi încurce pe elevii lui Dan Petrescu, iar meciul decisiv să aibă loc pe Arena Națională în ultima rundă din play-off.

Ovidiu Hațegan nu le-a purtat noroc ardelenilor în sezonul 2018 – 2019. Arbitrul originar din Arad a fost delegat de Comisia Centrală a Arbitrilor din cadrul FRF (Federației Române de Fotbal) la trei meciuri ale CFR-ului din sezonul 2018 – 2019, iar bilanțul le dă speranțe roș-albaștrilor înaintea duelului dintre clujeni și Universitatea Craiova.

CFR Cluj a fost învinsă de două ori cu Ovidiu Hațegan la centru în sezonului 2018 – 2019, iar o singură dată a câștigat. Gruparea pregătită de Dan Petrescu a pierdut pe terenul lui U Craiova, scor 2-0, pe 10 februarie 2019, a fost învinsă în Gruia de FC Viitorul Constanța, scor 1-2, iar singura victorie cu Ovidiu Hațean la centru a avut loc pe 6 octombrie 2018, cu Astra Giurgiu, scor 1-2, pe stadionul Marin Anastasovici.

CFR CLUJ - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019: Spectacol total în tribune

Suporterii din „Peluza Vişinie”, galeria celor de la CFR Cluj, s-au pregătit în mod special toată săptămâna pentru partida din această seară, cu CSU Craiova.

"Am avut un acord cu cei din conducerea clubului şi ne-au lăsat să ne organizăm scenografia în stadion, timp de trei zile. Va fi ceva deosebit. Nu o facem neapărat pentru titlu, ci pentru că este ultima partidă a băieţilor acasă în acest sezon de Liga 1 şi vrem să le mulţumim pentru tot ce au făcut în acest campionat.

Am fi făcut la fel şi dacă echipa era la egalitate de puncte cu FCSB. Va fi ceva special, cu steaguri, cu bannere, cu mesaje mari, nu doar în peluză, ci pe tot stadionul. Va fi o atmosferă peste cea de la meciul cu Viitorul, când ne opream noi din cântat ca să se audă şi tribunele”, a spus un fan al formaţiei din „Gruia”