CFR Cluj, lovitură financiară după 2-1 cu Lazio Roma. Ce scrie presa din Italia

CFR Cluj va incasa din partea forului continental un bonus in valoare de 575.000 de euro. De asemenea, pentru calificarea in grupele Europa League, campioana Romaniei a incasat deja 5,2 milioane de euro, iar alte 2,3 milioane de euro vor intra in conturi pana la finalul lunii septembrie.

CFR CLUJ - LAZIO ROMA 2-1 în Grupa E din EUROPA LEAGUE. Victorie URIAŞĂ pentru campioana României

Presa din Italia i-a laudat pe romani dupa victoria obtinuta de CFR Cluj in fata celor de la Lazio Roma.

Gazzetta dello Sport: "Cosmar pentru Lazio si in Europa League! Echipa e intoarsa de Deac si Omrani! E petrecere la Cluj! Biancocelesti au fost in avantaj dupa golul lui Bastos, dar au fost egalati din penalti si distrusi in partea secunda!".

Tuttomercatoweb: "Lazio se prabuseste si in Europa! Inca o infrangere suferita dupa o revenire. Acelasi scor, aceeasi revenire ca si in meciul cu Spal. Dupa pauza, Lazio s-a intors pe terern fara idei si incapabila sa creeze ocazii la poarta lui Arlauskis! Gazdele, in schimb, au avut mai multa dorinta dupa intrarea lui Omrani!".

Calciomercato: "Lazio a dezamagit si in Europa League! Baietii lui Inzaghi inca se simt rau, desi au fost in avantaj. O mare dezamagire intr-o grupa ce se anunta echilibrata!".

Sky Sport: "Lazio a fost facuta KO dupa o noua revenire! In pofida avantajului, jocul inspiratului Omrani a facut diferenta!".