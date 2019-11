CFR CLUJ - RENNES LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT Telekom Sport Look TV. Meci crucial în Europa League 2019

CFR CLUJ - RENNES LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT Telekom Sport Look TV. CFR Cluj și Rennes se întâlnesc din nou în grupele Europa League, de această dată în Gruia. Meciul se joacă joi, de la ora 19:55 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Plus și liveTEXT pe RomaniaTV.net.