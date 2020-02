CFR CLUJ - SEVILLA LIVE STREAM VIDEO ONLINE (ora 19:55) în EUROPA LEAGUE. Meciul se vede la Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus

CFR CLUJ SEVILLA LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROPA LEAGUE. Deniz Aytekin va arbitra meciul CFR CLUJ - SEVILLA, ajutat de asistenții Eduard Beitinger şi Dominik Schaal (toți din Germania). DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK PLUS transmit, joi, de la ora 19:55, CFR CLUJ SEVILLA LIVE STREAM VIDEO ONLINE.

CFR CLUJ: Arlauskis - Cr. Manea, Burcă, Vinicius, Camora - Djokovic, Bordeianu, Ad. Păun - Deac, Traore, Omrani. Rezerve: Sandomierski - Luis Aurelio, Boli, Golofca, Hoban, Cestor, Rondon. Antrenor: Dan Petrescu.

SEVILLA: Vaclick - Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Escudero - Jordan, Gudelj, Fernando - Suso, L. De Jong, Ocampos. Rezerve: Bounou - Sergi Gomez, Rony Lopes, Banega, Vasquez, Reguilon, En-Nesyri. Antrenor: Julen Lopetegui.

CFR Cluj a încasat 16.230.000 de euro de la UEFA în acest sezon european, dar suma poate crește cu cel puțin 1,1 milioane de euro, dacă trupa lui Dan Petrescu va da lovitura contra celor de la Sevilla. Câți bani mai poate primi campioana României de la UEFA: calificarea în optimi: plus 1,1 milioane de euro; calificarea în sferturi de finală: plus 1,5 milioane de euro; calificarea în semifinale: plus 2,4 milioane de euro; calificarea în finală: plus 4,5 milioane de euro; câștigarea trofeului: plus 4 milioane de euro.

"S-a întâmplat o dată minunea când eram la Urziceni, sper să reușim încă una. Atunci aveau jucători foarte buni, dar cu muncă și puțin noroc am reușit să câștigăm. Favorită este clar Sevilla, eu știu toți jucătorii lor, dar nu sunt îndeajuns pentru un rezultat pozitiv. E important să fim foarte organizați și să avem și noroc. Pe noi norocul ne-a cam lăsat în campionat, dar sper ca la meciul ăsta să dăm un șut pe poartă și să înscriem de două ori. Cel mai important e să mergem la Sevilla cu o șansă, după meciul tur. Cu cât am văzut mai mult Sevilla, cu atât mi-am dat seama ce fel de jucători au. În ultimele meciuri nu le-a prea ieșit nimic. Au un lot mai bun decât Celtic, dar în apropiere de cel de la Lazio. E clar că 0-0 ar fi un rezultat foarte bun pentru noi pentru că ne descurcăm bine în deplasare", a declarat antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, înainte de CFR CLUJ - SEVILLA.

"Întâlnim o echipă bună, CFR Cluj dar ne aşteptăm ca rezultatul să ne fie favorabil. Ne pasă de starea terenului, dar ştim să ne adaptăm şi nu vom schimba echipa în funcţia de starea gazonului. Nu-l cunosc personal pe Dan Petrescu. Ştiu că are o echipă competitivă, cu jucători buni, şi ştiu că pregăteşte foarte bine atât defensiva, cât şi ofensiva. Încercăm să tratăm meciul cu toată seriozitatea posibilă. CFR Cluj e o echipă bună, am venit pregătiţi şi intenţia noastră e să ne impunem. Cu CFR Cluj este un meci de Europa League şi vom face totul pentru a câştiga. Nu pot să pun un diagnostic complet despre forma echipei mele. Noi muncim, e foarte important să ne concentrăm pe implicarea fiecărui jucător. Cu multă muncă şi încredere, vom reuşi să ne redresăm", a declarat Julen Lopetegui, tehnicianul ibericilor.

CFR CLUJ: Arlauskis - Burcă, Vinicius, Boli, Camora - Djokovic, Hoban, Bordeianu - Deac, L. Traore, Omrani. Antrenor: Dan Petrescu.

SEVILLA: Vaclík - Jesus Navas, Gomez, Carlos, Reguilon - Vazquez, Fernando, Banega - Suso, En-Nesyri, Ocampos. Antrenor: Julen Lopetegui.

Partida dintre CFR CLUJ şi SEVILLA se joacă pe Stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" din Cluj-Napoca.