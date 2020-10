CFR CLUJ - YOUNG BOYS BERNA (ora 22:00) LIVE STREAM VIDEO ONLINE în Grupa A din EUROPA LEAGUE

CFR CLUJ YOUNG BOYS BERNA LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROPA LEAGUE. Glenn Nyberg va arbitra partida CFR CLUJ - YOUNG BOYS BERNA, ajutat de asistenţii Mahbod Beigi şi Andreas Soderqvist (toți din Suedia). DIGI SPORT, TELEKOM SPORT şi LOOK SPORT PLUS transmit, joi, de la ora 22:00, CFR CLUJ YOUNG BOYS BERNA LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROPA LEAGUE.

Etapa 1, 22 octombrie: ŢSKA Sofia - CFR Cluj 0-2, Young Boys Berna - AS Roma 1-2

Clasament

Etapa a 3-a, 5 noiembrie: AS Roma - CFR Cluj (19:55), Young Boys Berna - ŢSKA Sofia (22:00)

Etapa a 4-a, 26 noiembrie: ŢSKA Sofia - Young Boys Berna (19:55), CFR Cluj - AS Roma (22:00)

Etapa a 5-a, 3 decembrie: CFR Cluj - ŢSKA Sofia (22:00), AS Roma - Young Boys Berna (22:00)

Etapa a 6-a, 10 decembrie: Young Boys Berna - CFR Cluj (19:55), ŢSKA Sofia - AS Roma (19:55)

"Va fi un meci foarte dificil împotriva campioanei din Elveţia în ultimii ani, Young Boys Berna a dominat fotbalul în Elveţia şi după ce am studiat adversarul foarte bine în ultimele zile pot să spun că ei sunt favoriţi la trecerea de aceste grupe. Din punctul meu de vedere Young Boys Berna e cea mai agresivă echipă cu care am jucat noi în Europa în ultimii doi ani, ca şi agresivitate sunt foarte, foarte buni. Din păcate, avem probleme de lot, lotul nostru nu e aşa de valoros ca cel de la Young Boys Berna care au vreo 30, avem vreo 19 jucători şi am pierdut doi de pe lista UEFA, Bordeianu care a plecat şi Cestor, care era pe lista UEFA, a dispărut pe următoarele 6 luni, problemele sunt grave, dacă o să mai apară vreo accidentare sau test Covid, o să ne fie foarte greu să facem faţă în această grupă", a spus Dan Petrescu, antrenorul ardelenilor.

"Ca orice joc internaţional, va fi foarte greu din punct de vedere fizic, iar CFR Cluj va avea un nivel de intensitate foarte crescut. Totuşi, sper să avem un joc de calitate. În analiza video am descoperit că avem un adversar imbatabil în ultimele meciuri, cu foarte multă experienţă. Sperăm să găsim soluţii în acest sens, să punem presiune pentru a-i determina pe cei de la CFR Cluj să facă greşeli. Am văzut în analiza video care sunt aspectele puternice ale echipei adverse şi am luat măsuri în acest sens. Au jucători puternici, aşa că ne concentrăm pe duelurile directe ale acestora. Am observat că CFR Cluj este o echipă foarte omogenă, puternică, care joacă solidar. Am identificat trei jucători problemă care vor influenţa evoluţia jocului, dar nu doresc să îi numesc", a spus tehnicianul elveţienilor, Gerardo Seoane.

CFR CLUJ: 34. Bălgrădean - 4. Manea, 55. Vinicius, 3. Burcă, 45. Camora - 27. Chipciu, 28. Hoban, 8. Djokovic - 10. Deac, 22. Debeljuh, 7. Ad. Păun. Rezerve: Sandomierski - Susic, Ciobotariu, Latovlevici, Pereira, Luis Aurelio, Rondon, Omrani. Antrenor: Dan Petrescu

YOUNG BOYS BERNA: 26. Von Ballmoos - 14. Burgy, 28. Lustenberger, 5. Zesiger - 36. Hefti, 60. Rieder, 8. Sierro, 24. Maceiras - 16. Fassnacht, 18. Nsame, 13. Ngamaleu. Rezerve: Faivre - Camara, Sulejmani, Gaudino, Elia, Siebatcheu, Mambimbi, Aebischer, Lefort. Antrenor: Gerardo Seoane

