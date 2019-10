CHEFI LA CUŢITE. Cu ce se ocupa Cătălin Scărlătescu înainte să devină bucătar. N-ai să ghiceşti niciodată

"Eu, acum foarte mulți ani de zile, am navigat pe nave mai mari, de comerț. Barca pe care am fost eu avea 137 de metri lungime și 48 de metri lățime. În Marea Chinei ne-a prins Nelson. Nu am avut rezervoarele curățate, s-a rupt niște păcură de pe marginea pereților, s-a blocat motorul principal și am stat vreo patru zile sau cinci fără el (...)", a povestit Scărlătescu despre unul dintre cele mai periculoase momente din viața sa „pe mare"!, scrie a1.ro.

