CHEFI LA CUTITE 2019: Scandal uriaş, şoc pentru Cătălin Scărlătescu

CHEFI LA CUTITE 2019: Cătălin Scărlătescu a avut parte în emisiunea de aseară de cel mai mare șoc, după ce încă un concurent din echipa lui a fost eliminat. Alexandra Ștefănescu a fost eliminată aseară din competiția "Chefi la cuțite", după ce farfuria ei a obținut doar 5 puncte și astfel, și-a lăsat echipa în doar trei oameni.

"Cred că în toate cele șapte sezoane, șase plus jumătate din ăsta, nu-mi aduc aminte să mă fi simțit în halul ăsta de umilit. Mă simt umilit pentru că nu au vrut ei să muncească, n-au vrut să facă parte din echipa asta. Mă simt ciudat și pentru faptul că am ales o echipă veselă și frumoasă, care s-a dovedit a nu fi veselă și a nu fi frumoasă deloc. E clar greșeala mea, total", a spus Cătălin Scărlătescu.

"Niciodată, de când sunt eu în concursul ăsta n-am fost atât de dezamăgit cum am fost astăzi. Chiar și atunci când am pierdut finala, nu am fost atât de dezamăgit. Astăzi a fost cred că cea mai mare finală a vieții mele, pierdută. Nu pot să rămân cu trei. Bontea 7, Dumitrescu 6, iar eu trei", a mai spus el.

"Îl înțeleg pe Cătălin, e foarte supărat, a rămas în trei oameni și va fi foarte, foarte greu. Nici măcar nu a mai intrat în bucătărie", a spus Chef Bontea.