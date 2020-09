CHEFI LA CUTITE 2020. Florin Buricea nu are mâini, dar are două joburi, merge cu bicicleta şi găteşte fenomenal!

CHEFI LA CUTITE 2020. Cei trei chefi au fost surprinși să descopere în farfurie o tocăniță făcută ca la mama acasă. "Zici că ne-am întors înapoi în timp, la modul culinar vorbind", a mărturisit Florin Dumitrescu. "Ăsta se crede în Franța, vrea să primească numai mâncăruri din astea sofisticate", l-a criticat Cătălin Scărlătescu pe rivalul său. Plin de emoții, concurentul a urmărit cu multă atenție, din culise, reacțiile chefilor.

CHEFI LA CUTITE 2020. Ușile s-au deschis și în platou și-a făcut apariția Florin Buricea, care i-a lăsat mască pe cei trei jurați atunci când au văzut că tânărul nu are mâini. Surpriza a fost și mai mare atunci când s-a aflat că acesta lucrează de 14 ani la CS Dinamo. Și ca totul să fie și mai surprinzător, bărbatul și-a luat și al doilea job, de curier! "Pe bune?! Foarte tare! Este senzațional! Un sfert din țara asta nu vrea să muncească și el își ia două joburi", a exclamat Scărlătescu.

CHEFI LA CUTITE 2020. "La 13 ani am fost electrocutat într-o centrală. Mi-au amputat mâinile. După un timp am început să fac lucruri și am ajuns să fac orice apoi. Am terminat școala, am mers la facultate, din 2013 sunt căsătorit și am și o fetiță de patru ani. Acum am și al doilea job, livrez mâncare cu bicicleta pe care am luat-o de la un prieten", a povestit Florin Buricea.

CHEFI LA CUTITE 2020. "Chiar îmi pare rău acum pentru votul meu", a zis Florin Dumitrescu, cel care nu i-a dat un cuțit concurentului fiindcă nu a știut în ce condiții a fost realizată mâncarea. Cu două cuțite, Florin Buricea a mers mai departe!