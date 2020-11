Chefi la cuţite 2020. Cum arată echipele, tunicile şi cine sunt "cuţitele de aur" pentru fiecare jurat

Chefi la cuţite 2020. După un bootcamp presărat cu probe dificile, Cătălin Scărlătescu a ales bucătarii care vor face parte din echipa sa de tunici în carouri, în sezonul 8 al emisiunii "Chefi la cuțite”!

Sezonul 8 al emisiunii "Chefi la cuțite" a fost spectaculos și ne-a adus nu doar numeroase rețete de senzație, ci și momente savuroase. Gina Pistol, frumoasa prezentatoare a îndrăgitului show culinar, a pus la bătaie douăzeci și patru de amulete extrem de prețioase, bune de folosit în luptele pe echipe.

În fiecare ediție, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au dat tot ce au avut mai bun pentru a pregăti mâncăruri spectaculoase, în goana după amulete.

La final, clasamentul a arătat astfel: Cătălin Scărlătescu a adunat nouă bonusuri, Florin Dumitrescu opt, iar Sorin Bontea doar șapte.



Cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu a mers către Ionuț Belei. Apoi, după etapa de bootcamp, acesta a decis să își aleagă cu multă grijă concurenții din echipa sa cu tunici în carouri, în sezonul 8 al emisiunii "Chefi la cuțite".

Echipa lui Cătălin Scărlătescu este formată din:

Robert Vasiliu (Ragnar Vikingul)

Roxana Blenche

Coca Nicolae Eupsihie

Lavinia Ilcău

Cătălin Rizea, soțul Addei

Paul Maxim

Cristian Boca

Bootcampul s-a terminat și Florin Dumitrescu a ales bucătarii care vor face parte din echipa sa de tunici cu buline, în sezonul 8 al emisiunii "Chefi la cuțite”!

După douăzeci și cinci de confruntări, Cătălin Scărlătescu s-a ales cu nouă amulete, Florin Dumitrescu a obținut opt, iar Sorin Bontea doar șapte amulete.

Fiecare și-a făcut deja anumite strategii în funcție de amuletele pe care le deține și membrii fiecărei echipe nu au fost aleși deloc întâmplător.

În sezonul 8 al show-ului culinar "Chefi la cuțite", Florin Dumitrescu a analizat atent și a decis că cel care merită să primească de la el cuțitul de aur este Alberto Chelu. Apoi, alți șase concurenți au intrat în echipa acestuia, în goana după marele trofeu.

Echipa lui Florin Dumitrescu este formată din:

Zannidache Edmond Hubert (Zanni)

Andrei Hîncu (Kanni)

Cristina Raiu

Claudia Radu

Adina Lavinia Szekely

Vincent Lointier

Alberto Chelu

În ediția 27 din sezonul 8 al emisiunii "Chefi la cuțite”, Sorin Bontea și-a format echipa cu tunici în dungi! Șapte bucătari au fost aleși pentru următoarele bătălii culinare din cea mai îndrăgită competiție culinară.

Sezonul 8 al emisiunii "Chefi la cuțite” este unul cu adevărat spectaculos și a reușit să ne țină cu sufletul la gură încă din primele ediții. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu s-au întrecut în bucătărie pentru a câștiga cât mai multe dintre cele douăzeci și cinci de amulete puse la bătaie de frumoasa Gina Pistol.

Ce concurenți sunt în echipa cu tunici în dungi a lui Sorin Bontea, la Chefi la cuțite

Emoțiile au fost uriașe în fiecare competiție, căci fiecare dintre cei trei jurați ai emisiunii "Chefi la cuțite” a dorit să pună mâna pe cele mai importante bonusuri din sezonul 8, înainte de a-și face cele trei echipe de concurenți.

După douăzeci și cinci de confruntări, Cătălin Scărlătescu s-a ales cu nouă amulete, Florin Dumitrescu a obținut opt, iar Sorin Bontea doar șapte amulete.

Apoi a urmat etapa de bootcamp, unde mai bine de o sută de concurenți au dat tot ce au avut mai bun pentru a demonstra că merită un loc într-una dintre cele trei echipe conduse de jurații emisiunii "Chefi la cuțite"!

În sezonul 8 al show-ului culinar "Chefi la cuțite", Sorin Bontea a oferit cuțitul de aur lui Ionuț Belei și apoi și-a completat echipa de tunici în dungi cu încă șase concurenți de top.

Echipa lui Sorin Bontea este formată din:

Vlăduț Manoliu

Roxana Vasile

Silviu Costan (Foca)

Adrian Luca

Romică Romașcu

Maria Șandru

Ionuț Bela.

Conform Kantar Media, Chefi la cuțite a fost lider de piață în rândul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani cu o medie de 9.1 puncte de rating și o cotă de piață de 25.2%, în timp ce al doilea clasat, ProTv, a obținut 8 puncte de rating și 22.3% cotă de piață. Show-ul de cooking de la Antena 1 s-a clasat pe primul loc și în rândul publicului din mediul urban cu o medie de 8.2 puncte de rating si 18.4 procente cotă de piață, în timp ce al doilea clasat, ProTV, a obținut 7.1 puncte de rating și 15.9 procente cotă de piață. În minutul de aur al emisiunii, 22.11, peste 1.7 milioane de telespectatori la nivelul întregului public din România urmăreau ultimele momente din bootcamp-ul Chefi la cuțite.

Au fost momente extrem de tensionate aseară în ultima etapă a bootcamp-ului Chefi la cuţite. După ce au trecut prin numeroase probe de foc, aseară concurenţii au încercat să îi convingă pentru ultima oară pe cei trei chefi că merită un loc în echipele lor. Înainte de a lua o decizie finală, chefii au analizat atent fiecare farfurie şi au ales cu foarte mare grijă, ţinând cont nu doar de priceperea fiecărui bucătar, ci şi de punctele sale forte, de temperamentul fiecăruia, dar şi de defectele cu care ar putea porni în competiţie. Astfel, 15 norocoşi şi-au văzut aseară visul împlinit, iar Gina i-a chemat alături de ei şi pe cei care îşi asiguraseră un loc în echipe încă din prima etapă a cooking show-ului.

"Ţineţi minte, de azi înainte vă cheamă Scărlătescu în platoul ăsta!”, le-a spus chef Cătălin concurenţilor săi, pentru ca mai apoi să mai adauge: "Mi se pare că am făcut cea mai frumoasă şi cea mai deşteaptă alegere din acest sezon. Jur! Sunt senzatie! Nu trebuie decât să vă gândiţi la ziua în curs. Trebuie să vă comportaţi ca nişte învingători, chiar de la început! Doar că dânsul aici de faţă are 3 amulete ciudate!”, şi-a amintit acesta de avantajul pe care l-a câştigat chef Dumitrescu. "Dacă nu erau aceste amulete, echipa mea arăta cu totul diferit. Am nişte poliţe mari de plătit, mari de tot. Scopul e finala - să avem unul, cel puţin, care scapă în finală şi indiferent cum îl cheamă, ăla să câştige. Mă uit în stânga, mă uit în dreapta, pe cine şi de unde să iau şi pe cine şi de ce să dau. Şi am nevoie de la voi de sămânţă de război!”, le-a mărturisit chef Dumitrescu oamenilor din echipa sa. În faţa amuletelor, şi chef Bontea s-a arătat destul de temător: "Mi-e frică să nu mi-i ia pe Maria, pe Vlăduţ sau pe Foca. Fiecare are atu-ul lui, fiecare are ceva special pentru acestă echipă şi sper să funcţioneze. Sper să îi ţin cât mai mult în joc, să duc cât mai mulţi în finală şi, de ce nu, să câştig sezonul!”, a mărturisit chef Sorin Bontea.

Săptămâna viitoare, bucătăria intră pe modul confruntare. Primul battle va arunca totul în aer. Cu toate armele pe masă şi atacurile pe faţă, amuletele vor lovi cu putere încă din prima probă şi poliţe vechi se vor plăti cu vârf şi îndesat. Luni, de la 20:30, pe Antena 1 se vor lua la tocat mărunt modelul tunicilor şi se vor naşte primele alianţe ce vor genera imediat efecte colaterale: "Vezi, aşa se acţionează – dezbină şi câştigă!”, va striga chef Bontea pe platoul Chefi la cuţite. Primele lovituri de teatru, primele dezamăgiri, teroarea benzii rulante, dar şi cine va pleca acasă, toate acestea vor putea fi urmărite de către telespectatori în cele mai noi ediţii Chefi la cuţite, luni, marţi şi miercuri, de la 20:30, pe Antena 1.