CHEFI LA CUTITE 21 OCTOMBRIE 2019. Ana Lesko a sucit gâturile juraţilor. Gina Pistol a intervenit la jurizare

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net CHEFI LA CUTITE 21 OCTOMBRIE 2019. Anna Lesk a avut o apariție seducătoare la "Chefi la cuțite". "Mama ne-a învățat să fim ca niște gheișe", a spus ea înainte de a intra în cuncurs cu un preparat pe bază de fructe de mare. CHEFI LA CUTITE 21 OCTOMBRIE 2019. Anna Lesko își răsfaţă mereu familia cu fel de fel de preparate exotice şi delicioase nu se va lăsa mai prejos și vine în seara aceasta să impresioneze trei chefi extrem de pretențioși cu un dish pe măsură. Îmbrăcată spectaculos, Anna Lesko își va ocupa locul la bancul de lucru și va pregăti un preparat ce pare a fi dedicat lui chef Cătălin Scărlătescu, căci are la bază de fructe de mare: „Suntem trei la părinți și mama ne-a învățat să fim mereu ca niște gheișe. Ne-a spus să gătim, să avem grijă de bărbatul nostru, să avem grijă, în primul rând de noi! Chiar și atunci când ești obosită, surprinsă, chiar și trezită din somn... Să fii mereu aranjată și senzuală”, mărturisește vedeta. Excentrică și feminină, Anna Lesko își va lua rolul de concurent la „Chefi la cuțite” în serios, dornică să demonstreze că o femeie seducătoare poate să exceleze și în bucătărie: „Chiar dacă lumea crede că nu gătesc, probabil că își vor da seama în momentul în care vor vedea cum vorbesc despre mâncare”. Ce vor spune chefii despre preparatul său și de ce va simți nevoia Gina Pistol să intervină în momentul jurizării, veţi vedea luni seară. Gustul copilăriei adus în bucătăria Chefi la cuțite Săptămâna aceasta a adus noi surprize culinare la Chefi la cuțite, precum un preparat ce le-a amintit chefilor de gustul copilăriei. Alexandru Comerzan are 31 de ani și lucrează în bucătărie de la frageda vârstă de 15 ani: ,,Pentru mine gătitul înseamnă tot, petrec mai mult timp în bucătărie decât acasă”. Bucătar de profesie, acesta a venit în bucătăria Chefi la cuțite îndemnat de soția sa, care îl susține în totalitate. Concurentul a ales ingrediente simple, dar pline de savoare, astfel că a pregătit chefilor un dish excepțional, cu ou poșat, piure din rădăcină de țelină afumată, spanac cu sos de stridii și cremă de Brie. Și-a dorit că preparatul său să stârnească emoții, și exact asta a reușit: ,,Gustul îmi este cunoscut. Este gustul copilăriei!”, a exclamat chef Dumitrescu. loading...

