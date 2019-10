CHEFI LA CUŢITE 2019. Ediţie plină de poveşti impresionante, revederi şi mâncare gustoasă. Cine a câştigat amuleta

CHEFI LA CUŢITE 2019. Eugenia Gheorghe , fost bucătar al Casei Regale a României, a venit la "Chefi la Cuțite" să-i impresioneze pe jurați cu preparate regale. Aceasta a primit din partea regelui, medalia Regelui Mihai I de loialitate a Casei Regale.

"Bucata de carne trebuia să fie mică, cât încape în palmă. Le plăcea să mânânce supă, mai ales seara. Mergeam la Peleș, avem cine cu invitați în castel. Regelui îi plăceau sarmelele în foaie de viță. Ei m-au învățat asta, simplu și curat, vorba princepului." , a povestit Eugenia.

Alexander, din Cipru, a venit la "Chefi la Cuțite" să-i cucerească pe jurați cu un preparat tradițional.

CHEFI LA CUŢITE 2019. Are 23 de ani, este din Cipru și dorește să impresioneze jurații cu un preparat tradițional cipriot."Aveți o vorbă în România, elevul depășește profesorul." , Alexander este pregătit să îi impresioneze pe jurați cu un preparat tradițional cipriot.

Suhaib Meshah este actor, model și designer. A venit să-i cucerească pe jurații "Chefi la Cuțite" cu un preparat tradițional arăbesc. În vârstă de 29 de ani, Suhaib s-a născut în Iordania și s-a mutat în România la vârsta de doar un an de zile.

"Am jucat în diferite reclame, spoturi publicitare, chiar și pentru India. Am avut contract și cu arabi, în 2017 am câștigat concursul "Cel mai frumos arab din lume" , și pe m-a șocat." , a povestit acesta.

CHEFI LA CUŢITE 2019. Carmen Brumă, soția lui Mircea Badea, a venit la Chefi la Cuțite să le demonstreze celor trei maeștri ai gastronomiei că mâncarea de dietă poate fi gustoasă.

"Gătesc mâncare de dietă! Ce puteam să vin eu să gătesc sarmele, ceafă de porc, cartofi prăjiți. M-am gândit să gătesc ceva ce mă reprezintă. Astăzi am să gătesc salată cu frritata cu somon. Este o plăcintă de somon cu salată de crudități lângă."

Carmen a venit să demonstreze chefilor că mâncarea de dietă poate fi gustoasă și delicioasă. Mâncarea dietă trebuie să fie hrănitoare, sățioasă, limitată din punct de vedere caloric, dar mai ales gustoasă.

Răzvan Fodor, fost coleg și foarte bun prieten al juraților Chefi la Cuțite, a venit să demonstreze celor trei maeștri ai gastronomiei că tot timpul petrecut alături de ei și-a pus amprenta asupra stilului său de gătit.

"Astăzi am venit să le gătesc chefilor. Am filmat împreună doi-trei ani. Am venit să îi dau ceva bun de mâncare lui Scărlătescu, nu îmi place că a slăbit."

"Eu cred că o să le placă. Nu cred că se vor prinde, cred că despre chilli con carne, n-am vorbit, dar le știu gusturile."

Luminița Borceanu, bucătar de meserie, a venit să-și încerce norocul la "Chefi la Cuțite" cu un preparat inedit: sushi burger.

"Lucrez ca și bucătar, am început în Centrul Vechi la un restaurant franțuzesc. Eu o să gătesc sushi burger. L-am ales pentru că îmi inspiră eleganță."

Luminița are o poveste de viață impresionantă, de 12 ani a rămas singură și a trecut prin două căsnicii eșuate. "M-am trezit la 25 de ani cu trei copii, la șapte luni jumate a trebuit să ma internez, am făcut a treia cezariană. Știu că m-am trezit pe masa de operație ca și când mă lovea cineva în cap, mă dădea cu capul de masă. Eu de fapt făcusem stop cardiac. Eram resuscitată."

Celia Stefano, directorul de imagine, a venit la "Chefi la Cuțite" să-i cucerească pe jurați cu un orez cu fructe de mare.

Alina Dragne, foodblogger, din București, a venit la "Chefi la Cuțite" să-i surprindă pe jurați cu un preparat ușor de gătit.

"Încerc să ies din zona mea de confort pentru că din asta învăț cel mai mult și practic momentele astea ne dezvoltă. Probabil dacă aș fi încercat în anii trecuți nu aș fi fost pregătită, măcar acum sunt pregătită să învăț."

Alina a pregătit pentru chefi un produs de casă, care o reprezintă și cu care speră să obțină cele trei cuțite.

Este director de imagine și și-a găsit sufletul pereche chiar pe platoul de filmare a unui lungmetraj. Este prima oară când gătește în fața unei camere de luat filmat și are emoții.

Viorel Bulgariu, bucătar de meserie, din Iași, a venit să le demonstreze la "Chefi la Cuțite" că și un moldovean poate câștigă premiul cel mare.

"Vreau să le arăt că și un moldovean poate câștiga un concurs așa mare. Mi-ar plăcea să iau cuțitul de aur, indiferent la echipă voi fi. Nu am să refuz."

Viorel a gătit un preparat italian cu care dorește să îi impresioneze pe cei trei chefi. Rețeta a învățat-o în Italia, unde a muncit timp de zece ani.

Maria Costinea, elevă, din București, a venit la "Chefi la Cuțite" să-i cucerească pe jurați cu preparatul său.

"Trebuie să gătești cu pasiune și cu dorință, că altfel nu îți iese nimic" . Maria a venit însoțită de familia sa și de un prieten foarte bun.

A învățat să gătească în perioada în care mama sa a fost însărcinată, iar de atunci adoră să prepare tot felul de bucate pentru familia sa.

Răzvan Ciobanu, în etapa jurizărilor pe nevăzute a sezonului VII Chefi la Cuțite, a venit să le facă chefilor Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu o surpriză culinară.

În luna aprilie, chiar în etapa jurizărilor pe nevăzute a sezonului 7 Chefi la cuțite, Răzvan a ținut să le facă chefilor Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu o surpriză culinară, pregătindu-le, după cum chiar el mărturisea, singurul preparat pe care îl putea găti fără cusur.

"Nu știu să fac nimic în bucătărie. Știu să fac haine cu mult, mult înainte de a fi învățat vreodată cum să ard mâncarea", a declarat acesta.