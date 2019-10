CHINDIA FCSB (ora 20:30) LIVE STREAM ONLINE VIDEO la DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT

CHINDIA FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT. Ionuţ Coza va arbitra partida CHINDIA - FCSB, ajutat de asistenţii Ciprian Danşa şi Ionel Dumitru, în timp ce observator CCA este Dan Berbecaru. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit, duminică, de la ora 20:30, CHINDIA FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO.

FCSB se află pe o poziție la care nu se gândeau nici cei mai pesimiști fani: locul 11, cu doar 15 puncte. Situația se poate schimba însă în cazul unei victorii, un eventual succes putând să propulseze echipa până în zona locurilor de play-off. În aceeași situație se află însă și Chindia. Nou-promovata a avut un tur de campionat cu lumini și umbre, fiind pe locul 10, cu 15 puncte. CHINDIA FCSB, meci contând pentru etapa a 13-a din Liga 1, ultima a turului, se joacă, duminică, de la ora 20:30, LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT.

"Este un joc foarte important pentru noi. Ne-am pregătit foarte bine, ne dorim toate cele trei puncte. La finalul acestui sezon regulat sperăm să acumulăm cât mai multe puncte pentru a ne îndeplini obiectivul, calificarea în play-off. Toți jucătorii sunt apți, am de unde alege. Sper să fiu inspirat ca și până acum pentru a face alegerile corecte. Nu am pierdut, ca antrenor, cu FCSB, pentru că nu am jucat cu ei până acum. Cu Steaua este altă poveste", a spus Viorel Moldovan, antrenorul târgoviştenilor, înainte de CHINDIA - FCSB.

"Va fi primul joc după această întrerupere de două săptămâni, am fost într-o perioadă în care am mai încercat să acumulăm din punct de vedere fizic şi sunt mulţumit de ceea ce au făcut jucătorii mei la antrenament şi de cum s-au pregătit. Suntem pregătiţi să o întâlnim pe Chindia, o echipă foarte puternică şi agresivă, în special cu echipele mai mari. Ne va aştepta un joc dificil, dar totul depinde doar de modul cum ne vom prezenta noi. Am încredere în jucătorii mei şi sunt sigur că vom câştiga acest joc" , a declarat Bogdan Vintilă. CHINDIA FCSB, meci contând pentru etapa a 13-a din Liga 1, ultima a turului, se joacă, duminică, de la ora 20:30, LIVE STREAM ONLINE VIDEO DIGI SPORT TELEKOM SPORT.

Echipele probabile la meciul CHINDIA - FCSB

CHINDIA: Aioani - Martac, Pițian, Leca, Neciu - Neguț, Rață, Bic, Burlacu - Dumiter, D. Florea. Antrenor: Viorel Moldovan.

FCSB: Vlad - Cr. Manea, I. Cristea, Planic, Panțîru - Vînă, L. Filip, Moruţan - Ad. Popa, Hora, Fl. Tănase. Antrenor: Bogdan Vintilă.

CHINDIA FCSB, meci contând pentru etapa a 13-a din Liga 1, ultima a turului, se joacă, duminică, de la ora 20:30, pe Stadionul "Ilie Oană" din Ploieşti. DIGI SPORT şi TELEKOM SPORT transmit CHINDIA FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO.