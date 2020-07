Ciclişti jefuiţi înainte de Turul Sibiului. "Ne-am trezit la 3 noaptea, în ţipetele unui coleg" VIDEO

Hoții au forțat ușa de acces a pensiunii în care erau cazați cicliștii și au furat opt biciclete. Unul dintre sportivi a auzit zgomote și a dat alarma. Cu toții au pornit în căutarea făptașilor, însă nu au reușit decât să își găsească bicicletele și mașina cu care hoții ar fi vrut să fugă. "Ne-am trezit noaptea la 3 jumate, la ţipetele unui coleg. El a auzit primul şi el i-a speriat pe hoţi, am coborat repede am alergat spre ieşire am strigat după ei si la scurt timp am gasit bicicletele abandonate in livada pensiunii", a spus unul dintre ciclişti, prentru România TV.

Câteva ore mai târziu, autoritățile i-au identificat pe hoți – doi tineri de 24 și 27 de ani, unul din Sibiu, celălalt din Cisnădie, însă nu au putut continua cercetarea lor penală.

„În cauză, au fost întocmite actele premergătoare efectuării de cercetări penale privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat. În urma cercetărilor efectuate de către polițiștii compartimentului de investigații criminale și criminaliști din cadrul Poliției Orașului Cisnădie, inclusiv prin prelucrarea urmelor de miros cu ajutorul unui câine de serviciu, în câteva ore de la sesizarea faptei s-a reușit identificarea presupușilor autori. Bunurile reclamate ca sustrase au fost recuperate integral și înapoiate părților vătămate. Întrucât în urma audierilor a intervenit împăcarea părților, cei doi presupuși autori au fost exonerați de orice răspundere penală”, spune Elena Welter, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu.

Sportivii nu au depus plângere la poliție, pentru că spun aceștia, procedurile legale ar fi durat prea mult și le-ar fi încurcat planurile pentru competiția de la Sibiu la care urmau să participe.