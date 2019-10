Articol publicat in: Societate

Cifre alarmante, 70% dintre şoferi sunt distraşi de telefonul mobil. De sâmbătă, amenzile vor fi drastice

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un studiu publicat pe Carsurance arată că 21% dintre șoferii tineri implicați în accident rutier, au fost distrași de telefonul mobil. Scrierea mesajelor în timpul condusului ne direcționează privire de la șosea pentru cel puțin 5 secunde, avertizează specialiştii, iar AT&T atenționează asupra faptului că un procent de 70% dintre şoferi sunt distraşi de telefonul mobil. De asemenea, 61% dintre cei aflaţi la volan trimit mesaje în timp ce conduc şi 27% socializează pe Facebook. Chiar dacă se constată o scădere de peste 40% din 2008 până în 2017 a accidentelor rutiere mortale din România, prof. univ. dr. Mihaela Rus, afirmă că există din ce în ce mai mult accidente se produc din cauza că şoferii utilizează telefonul mobil la volan. "La o scurtă observaţie empirică, constatăm că din 10 şoferi, mai mult de o treime dintre ei se uită în jos spre telefonul mobil, şi nu înainte. În special, acest comportament este mai des întâlnit la tineri, iar în contextul lipsei de experienţă şi a adrenalinei, aceştia pot pierde foarte uşor controlul volanului şi pot pune în pericol propria viaţa şi a celorlalţi participanţi la trafic. În timp ce sunt la volan, șoferii trebuie să gestioneze foarte mulți stimuli, iar iar distragerea atenției de către orice gadget manipulat de către șofer are impact negativ asupra controlului pe care conducătorul îl are asupra autovehiculului, consecințele fiind uneori catastrofale", afirmă prof. univ dr. Mihaela Rus, preşedintele Asociaţiei de Psihologiei şi Siguranţă Rutieră – PsihoTrafiQ, citată de DCNews. Citeşte şi COD RUTIER 2019. Atenţie, şoferi. De sâmbătă, dacă faci asta la volan rămâi instant fără permis "Privitul compulsiv la telefon, în special atunci când suntem volan, este un simptom al dependenței. În medie, ne uităm câteva secunde la un mesaj, timp în care parcurgem cu mașina, la o viteză de 60 km/h, aproximativ 20 de metri. Asașdar, privitul pentru 3 secunde sau chiar 5 secunde ne distrage atenția de la trafic pentru aproximativ 60 de metri, moment când se poate întâmpla orice, deoarece noi nu mai deținem controlul pentru acea perioada de timp. Cu cât este mai aglomerat traficul, cu atât cresc timpii de staționare și asta ne menține dependența de sursele de informații, ceea ce se transformă inevitabil în dependență. În fapt, cele mai grave riscuri în trafic sunt cele invizibile ochiului", explică psihologul principal Ionel Simionca – vicepreşedintele Asociaţiei de Psihologie şi Siguranță Rutieră – PsihoTrafiQ. Noile prevederi ale Codului Rutier intră în vigoare de sâmbătă. Astfel, cei care fac poze sau filmări în trafic vor fi pedepsiţi cu 700 de lei amendă şi chiar suspendarea permisului auto. loading...

