Cinci semne că România va traversa o criză mai gravă decât cea din 2010. Avertismentele analiştilor

1. Firmele românești sunt mai îndatorate acum decât în urmă cu 10 ani. Gradul mediu de indatorare este acum de 75%, acum 10 ani gradul de indatorare era 60%, ceea ce ne face mai vulnerabili.

2. Capitalul de lucru al firmelor este negativ, acum doar isi rostogolesc datoriile. Acum 12 ani era pozitiv, daca incasau toate facturile de la toti clientii, firmele isi puteau plati datoriile si ramaneau si cu 10% peste

3. Investitiile. Dupa un deceniu suntem la fel de putin competitivi. Pe cap de locuitor exportam cel mai putin in Europa. Nu reusim sa fim competitivi cand iesim in afara.

4. Dependenta pe lantul comercial. O factura acum 12 ani se incasa in doua luni, azi se incaseaza in 4 luni.

5. Capacitatea de a rezista prin profituri este destul de scazuta. Profitul mediu este de doar 5%.

În acelaşi timp, Preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat că pierderile economice din trimestrul doi nu vor putea fi recuperate în acest an. "Ca în trimestrul 3 și 4 să recuperăm ce se pierde în trimestrul 2, un asemenea scenariu de recuperare este pe hârtie, în realitate este imposibil de realizat. Marea problemă, intr-adevar, este finanțarea deficitului și a datoriei publice, întrucat noi am pornit cu un handicap foarte mare, noi am pornit în acestă luptă cu un deficit de peste 4% din PIB", a spus Daniel Dăianu, la Digi 24.