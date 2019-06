Cine cu cine nu se suportă în funcţie de zodie! Care sunt inamicii zodiei tale?

Iata care sunt inamicii zodiei tale!

BERBEC – TAUR

Berbecul este genul "ridica-te si treci la fapte". Mereu are cate ceva de facut. Berbecul nu leneveste, intrucat lenea este lucrul pe care il uraste cel mai mult in viata. Berbecului nu-i place pasivitatea, plictiseala il omoara. Berbecului ii plac spontaneitatea, distractia, aventura.

De partea cealalta, Taurul este mai "domestic", ii place sa stea in casa, sa se bucure de confortul caminului, de o mancare buna. Taurul nu intelege "agitatia" continua a Berbecului si de ce trebuie sa faca atat de multe, cand poate trage putin pe drepta ca sa se relaxeze.

CAPRICORN – PESTI

Capricornul este un traditionalist convins, care se bazeaza pe logica si este tot timpul cu picioarele pe pamant. Nu-i intelege si nu-i agreeaza deloc pe cei cu capul in nori, visatori, idealisti. Capricornul nu-si pierde timpul cu cineva care nu ii impartaseste stilul de viata sau convingerile puternice.

Cum Pestii sunt firi visatoare, mai mereu cu capul in nori, este clar ca cele doua zodii nu se vor intelege deloc. Mai mult, Pestii se considera firi inteligente si nu inteleg deloc lipsa de flexibilitate a Capricornului. Sunt, fara doar si poate, pe lungimi de unda diferite.

VARSATOR – GEMENI

Gemenii iubesc sa fie in compania prietenilor, sa se distreze, sa petreaca toata noaptea. In schimb, Varsatorul are nevoie de timp singur, in care sa stea linistit cu gandurile sale. El nu intelege de ce Gemenii nu stiu sa petreaca timp singuri.

Ambii il considera pe celalalt nedem de incredere, asa ca se vor ocoli cu gratie. Iar daca se intalnesc, se vor ciocni cap in cap precum berbecii.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.