Cine este Azteca, unul dintre rapperii care au înnebunit noua generaţie: "La 12 ani mi-am pierdut virginitatea cu menajera filipineză"

"Mă cheamă Nedelcu Andrew Eduard, mi se zice Edi, iar numele de scenă e Azteca. Sunt artist, inginer de sunet. Sunt fondator alături de fratele meu Freelook şi Ian la label-ului. De la 12 ani, taică-miu a intrat la puşcărie. A făcut o evaziune fiscală de 80 de milioane de euro şi a fost groasă, pentru că de la mulţi bani şi obişnuit cu mulţi bani, am ajuns să n-am mai deloc.

După prima piesă, maică-mea m-a împins de la spate să mai fac piese. Dar mie nu-mi plăcea genul ăla de mzică şi mai ales că eram obligat, nu-mi plăcea, şi i-am zis că nu vreau să aud de muzică. Am mai făcut percuţie, chitară, prin liceu. O piesă m-a făcut să vreau să fac trap.

"La 12 ani am fumat pentru prima oară legale, alături de fraţii mei"

M-am născut în Australia, dar am copilărit în Pipera. La 12 ani am fumat pentru prima oară legale, alături de fraţii mei. Au fost trei lucruri, care, pe mine, la 12 ani au început să mă modeleze ca personalitate şi m-au creat. Unu ar fi că taică-miu a intrat la puşcărie, a doua a fost că eu aveam o menajeră filipineză, mi-am rupt piciorul, şi maică-mea a pus-o să doarmă cu mine în pat, ca să aibă grijă de mine, să-mi aducă apă. Şi eu mi-am "dat- o" cu ea, am făcut pe nebunul cu ea şi doi ani de zile am fost aşa... într-o mini relaţie. Aşa mi-am deschis viaţa sexuală.

Al treilea a fost că eu chemam oameni aici şi îi întrebam dacă voiau iarbă. Şi veneau şi le dădeam gherlă. Le luam tot de pe ei. Acum nu mai facem d-astea. Am făcut-o, că şi nouă ni se făcea la fel de ăia mai mari", a declarat Azteca pentru Vice.ro.

"L-am desoperit aşa cum nu-l ştiam pe propriul meu copil"

Deşi a aflat şi i-a ascultat piesele mult mai târziu, mama lui spune că toate versurile sunt din experienţele lui personale şi îl susţine în tot ceea ce face. "În momentul în care s-a apucat de treaba asta, se ferea oarecum de mine. Am ascultat acum melodiile lui. Toate melodiile lui sunt experienţele lui personale, şi mai bune şi mai puţin bune.

Mărturisesc că de multe ori l-am descoperit prin melodiile lui. Au fost lucruri pe care poate nu mi le-a spus sau eu le-am perceput diferit faţă de cum le-a trăit el. Acolo am realizat despre el nişte lucruri pe care nu le-am înţeles trăind cu el în casă. Ne-a ajutat pe amândoi să evoluăm în relaţie şi mă bucur că l-am desoperit aşa cum nu-l ştiam pe propriul meu copil", a declarat Manuela Fedorca, mama lui Azteca.

"Faptul că am ajuns la nivelul ăsta de faimă, la 23 de ani, m-a schimbat prin simplul fapt că sunt mai atent la ce scot pe gură, ştiind că influenţez oameni şi copii, în mod special. Noi vrem să vă inspirăm pe voi, să fiţi voi înşivă. Suntem oameni deschişi, pozitivi şi care au o vibraţie super pozitivă", a conchis artistul pentru aceeaşi sursă.