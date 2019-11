Cine i-a interzis lui Liviu Dragnea să voteze în penitenciar

"Vă confirm, am depus plângere penală la Biroul Electoral Central și la Parchetul de pe Lângă Judecătoria Sectorului 5. Cei din penitenciar şi-au făcut treaba, i-au oferit clientului meu toată documentaţia pentru a cere urna mobilă şi înainte de primul tur. Dar atunci o doamnă care nu şi-a declinat identitatea i-a transmis că nu are drept de vot. Înainte de turul II, a făcut încă o cerere, a cerut reglementarea situaţiei, a mers cu sentinţele şi a arătat că nu îi este interzis dreptul de vot. Cu toate astea, i s-a transmis de către Elvis Munteanu că în tabletele de la STS figurează ca neavând drept de vot. Nu e posibil să îţi baţi joc de un om aşa! Nu are dreptul interzis şi cineva i-l ridică aşa, pentru că vrea?", a declarat Flavia Teodosiu, avocata lui Liviu Dragnea, pentru DCNews.ro.

Liviu Dragnea nu a fost lăsat să voteze duminică la Penitenciarul Rahova, deşi fostul preşedinte PSD a vrut să-şi exercite acest drept. Avocata lui a făcut plângere la Biroul Electoral Central și la Parchetul de pe Lângă Judecătoria Sectorului 5 pentru că fostului lider PSD i-au fost încălcate drepturile electorale.