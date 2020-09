Ce român l-a impresionat pe miliardarul Ion Ţiriac. "E cel mai inteligent om din lume şi n-a muncit o zi în viaţa lui"

"Ilie Năstase e cel mai inteligent om de pe această planetă. Are 80 sau 85 de ani și nu a muncit nicio zi în viața lui. Iar acum i-a cumpărat soției o mașină de 250.000 de euro. Am auzit că Rădoi vrea să-și facă o mașină cadou dacă va califica naționala. Să vorbească cu Ilie. Mă întreb ce-și va mai cumpăra acum. Am auzit că avioanele s-au ieftinit", a declarat Ion Țiriac.

Ilie Năstase are mai multe performanţe mondiale:

- locul 7 într-un clasament al finalelor jucate în carieră, cu 96 de ultime acte disputate, pe primul loc e Jimmy Connors cu 164

- locul 9 într-o ierarhie a semifinalelor jucate în carieră, cu 132, pe prima poziție e Jimmy Connors cu 235

- locul 6 într-o ierarhie a meciurilor jucate în carieră, 1.077 dintre care a câștigat 776, fapt ce-l plasează pe poziția a noua într-o ierarhie all-time

- 27 de trofee pe zgură a câștigat Ilie Năstase în carieră, el ocupând poziția a șaptea într-un clasament all time a titlurilor cucerite pe această suprafață, podiumul fiind ocupat de Vilas și Nadal, 49, și Muster 40

- 334 de meciuri pe zgură a câștigat Ilie Năstase în carieră, un total care îl plasează pe locul 8 într-un clasament dominat de Guillermo Vilas cu 659

- locul 3 într-un clasament al titlurilor cucerite într-un singur sezon. În 1973, Năstase a cucerit 15 trofee, doar Rod Laver cu 18, în 1969, și Guilermo Vilas cu 16, în 1977, l-au depăşit

- 121 de meciuri a reușit să câștige Ilie Năstase în 1973, total ce-l plasează pe al doilea loc într-o ierarhie care ține cont de succesele dintr-un singur sezon. Doar Vilas a reușit mai multe, 134 în 1977

- 4 Turnee ale Campionilor a câștigat Ilie Năstase în carieră, doar Federer (6), Sampras, Lendl și Djokovici (5) au mai multe