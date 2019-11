Cine sunt jurnaliştili şi analiştii invitaţi la dezbaterea de marţi cu preşedintele Klaus Iohannis. Câte întrebări vor fi puse

Jurnaliştii Ion M. Ioniță (Adevărul), Cristian Leonte (Pro TV), Radu Tudor (Antena 3), Cristina Șincai (România TV), Moise Guran (Europa FM) și politologul Cristian Pârvulescu (SNSPA) sunt pe "lista scurtă" a dezbaterii, scrie G4Media.ro.

Pe lângă cei șase, ar urma să mai fie invitați încă 3 sau 4 jurnaliști și analiști politici, care vor fi selectaţi dintr-o listă mai lungă:

Cosmin Prelipceanu (Digi24.ro), Cristian Tudor Popescu (Digi24), Alina Manolache (Digi24.ro), Denise Rifai (Realitatea TV), Claudiu Popa (Realitatea TV), Marilena Mititelu (Realitatea TV) Tudor Mușat (Europa FM), Cristian Pantazi (G4Media.ro), Dan Tăpălagă (G4Media.ro), Clarice Dinu (HotNnews.ro), Liviu Avram (Adevărul.ro), Dumitru Borțun (SNSPA), Adriana Nedelea (Libertatea.ro), Magda Grădinaru (Ziare.com), Ioana Ene Dogioiu (Ziare.com).

Dezbaterea anunțată de președintele Klaus Iohannis pentru ziua de marți, va fi găzduită de Școala Națională de Studii Politice și Administrative, respectiv în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I”, a anunțat SNSPA într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, detaliile dezbaterii din 19 noiembrie vor fi comunicate public imediat după ce acestea vor fi agreate de toate părțile implicate în organizarea acestui eveniment.

Rareş Bogdan, detalii despre dezbatere

"Este o sală mică, din păcate, are doar 215 locuri pe scaune şi două loje, două balcoane mari, care vor fi ocupate de presa acreditată, presă străină şi presă din România (...). Întrebări vor pune între 6, 7, 8, 9 jurnalişti, analişti, formatori de opinie, politologi, care vor fi de la diverse instituţii media, din diverse zone, deci nu vor fi doar oameni care au activat în zona dreptei politice sau a susţinerii societăţii civile din zona dreptei, luptători împotriva OUG 13, împotriva PSD şi aşa mai departe, deci vor fi şi din zona celor care au susţinut guvernele PSD sau instituţii media care de-a lungul timpului au fost extrem de critice cu preşedintele României", a declarat luni Rareş Bogdan, prim-vicepreşedinte PNL.

Potrivit acestuia, "în sală, în afara a patru consilieri ai domnului preşedinte, vor mai fi opt oameni din staff-ul electoral, deci 12 persoane, iar restul de 202-203 persoane, cât ne permite sala, vor fi studenţi".

"Este o dezbatere după model american sau model francez (...). Cei care sunt parteneri în această dezbatere sunt cei de la SNSPA, un loc unde sunt profesori absolut excepţionali şi oameni care s-au făcut remarcaţi în spaţiul public, de-a lungul anilor, cum e Mihaela Miroiu, cum este Dumitru Borţun, cum este Cristian Pârvulescu, Adrian Niculescu, Marius Pieleanu, pentru că vedeţi, sunt oameni care de-a lungul timpului au fost mai critici sau mai puţin critici cu ambele părţi politice, ca să nu se considere că au venit doar oameni din jurul GDS sau din jurul 22, care de-a lungul ultimilor 30 de ani au fost punct nodal în ceea ce a însemnat lupta pentru democratizare completă a României", a mai spus Rareş Bogdan.

El a afirmat că dezbaterea va începe la ora 19 sau 20 şi va fi transmisă, din cât se ştie până acum, de un radio şi cinci televiziuni de ştiri.

"Plus, ne aşteptăm ca de data asta, totuşi, televiziunea naţională să se comporte ca atare şi să preia această dezbatere. Plus foarte multe site-uri de ştiri, conturi de Facebook. Dezbaterea pe care eu am moderat-o în urmă cu cinci ani la Realitatea TV a avut per total o audienţă de 5,5 milioane de telespectatori. Acum ne aşteptăm ca audienţa cu tot cu Facebook să fie undeva la peste şapte milioane de cetăţeni. Fiecare jurnalist, analist, politolog va putea să pună întrebări, probabil între două şi patru întrebări, încă nu ştim exact, pentru că dacă vor fi nouă, trei întrebări de un invitat, plus răspunsurile aferente, care să fie cât mai complete şi complexe şi să dea satisfacţie celui care a pus întrebarea, ne poate duce în două ore, două ore şi jumătate. E greu de crezut că va fi o perioadă mai lungă de atât, pentru că e greu şi pentru cel care trebuie să răspundă la întrebări şi pentru cei care ne urmăresc (...). Nu vom prestabili teme", a precizat el.