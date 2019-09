Cioloş: Dăncilă "a fost prevenită” de câteva săptămâni că există riscul ca Rovana Plumb să fie respinsă

"Oricât ar încerca dânsa să o dea pe patriotism şi că e împotriva României... Nu. Eu cred că am acţionat în interesul României, ferind România de o astfel de reprezentare în Comisia Europeană. Clar, România va avea o reprezentare în Comisia Europeană, dar nu putem merge cu oameni care fac jocuri”, a spus Dacian Cioloş.



Dacian Cioloş a amintit că Rovana Plumb ar fi luat bani de la o persoană, după care ar fi facilitat angajarea copiilor creditorului său în Guvern.



"Oamenii aici au aflat de acel lucru şi nu de la noi, de la colegii români, ci au aflat pentru că numai PSD-iştii care stau cu capul în nisip au impresia că nu-i vede lumea, îşi imaginează că ei sunt izolaţi în România. Evident că oamenii aici au îngrijorări pentru că e vorba de Comisia Europeană, instituţia care reprezintă executivul european şi oamenii nu se joacă cu lucrurile astea. În Comisia juridică nu e niciun membru al Parlamentului European de naţionalitate română. Deci nu poate să spună doamna Dăncilă că iar a tras sforile opoziţia. Dar când nu trage sforile opoziţia sunt agenturile străine care acţionează împotriva intereselor României, sau mai ştiu eu cine. Totdeauna alţiii sunt de vină, doamna Dăncilă nu vrea să vadă adevărul, privit în faţă, curat şi cu onestitate”, a spus Cioloş.



Decizia de respingere a fost luată pentru că Rovana Plumb nu a reuşit să-i convingă pe membrii Comisiei juridice de buna sa credinţă.



"Normalitatea lor, din PSD, nu e şi normalitatea la nivel european. Dacă eu am influenţat cu ceva lucrurile, şi mă bucur că doamna Dăncilă recunoaşte că eu am o influenţă la nivel european, în interesul României, în interesul valorilor şi principiilor pentru care noi am făcut campanie”, a spus Dacian Cioloş, citat de News.ro.



Acesta a precizat că în România mai este "de lucru” la legislaţia care vizează conflictul de interese.