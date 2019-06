Cioloş, despre negocierile cu USR: Românii merită să simtă că lucrăm în interesul lor şi nu pentru a ne confrunta orgoliile

„În mod clar, la alegerile din 26 mai, PSD a pierdut, iar partidele de opoziţie au demonstrat, prin rezultatul votului, că se bucură de încrederea cetăţenilor pentru a pregăti viitoarea guvernare. Alianţa 2020 USR PLUS a fost revirimentul acestor alegeri şi, pornind de la această concluzie, negociem în momentul de faţă o alianţă politică, incluzând cele trei rânduri de alegeri care ne aşteaptă anul acesta şi anul viitor. În ultimele săptămâni am observat, însă, tendinţe ale unor partide din opoziţie de poziţionare care riscă să ducă energia acestor alegeri într-o direcţie distructivă, centrifugă. Noi, cei din PLUS, le-am propus colegilor de la USR ca întărirea alianţei dintre noi să se facă prin pregătirea cât mai serioasă a viitoarei majorităţi parlamentare, precum şi a viitoarei guvernări”, scrie Dacian Cioloş pe pagina sa de Facebook.



Liderul PLUS precizează că România are nevoie de un proiect de termen lung.



„Guvernarea şi acest Proiect pentru România trebuie să atragă în jurul şi în slujba lor pe toţi cei care doresc binele ţării şi care îşi asumă în mod responsabil nevoile cetăţenilor români. România are nevoie de o coaliţie puternică, de alăturarea tuturor politicienilor de bună credinţă care nu au participat la dezastrul PSD din ultimii ani, dar şi de implicare. Aşteptăm şi societatea civilă să intre în dialog şi îi rugăm să propună toate măsurile pe care le crede necesare pentru momentul politic pe care îl traversăm. Dialogul este fundamental pentru o societate democratică”, subliniază Cioloş.



„Suntem pe drumul cel bun şi ati văzut că în mai puţin de jumătate de an am reuşit să construim un partid şi să intrăm într-o Alianţă care a reuşit un scor electoral semnificativ. Ne facem treaba şi la Bruxelles pentru România şi a venit momentul unui proiect care să scoată ţara din marasmul PSD. Românii merită să simtă că lucrăm în interesul lor şi nu pentru a ne confrunta într-un mod egoist orgoliile. Vom veni în curând cu o propunere concretă în acest sens”, încheie Dacian Cioloş.



Liderul USR Dan Barna a anunţat sâmbătă că, în zilele următoare, va fi decisă propunerea de tandem preşedinte - premier a Alianţei USR - PLUS în perspectiva alegerilor prezidenţiale.

În ceea ce priveşte stabilirea unui candidat unic la prezidenţiale, Dan Barna a declarat: ”Este o decizie care e încă în analiză. Va fi, evident, de la USR sau de la PLUS, dar nu am hotărât încă cum va arăta, însă vorbim de un tandem - candidat la prezidenţiale şi propunere de premier, tocmai pentru a da credibilitate acestei oferte care pe 26 mai a fost semnificativ susţinută de români. USR-PLUS suntem o alianţă care foarte probabil va guverna în 2020, primul pas sunt prezidenţialele - o să stabilim în zilele următoare şi cum va arăta acest tandem”.



Întrebat dacă el ar putea fi candidatul la Preşedinţie, având în vedere că partenerul său de alianţă Dacian Cioloş este liderului grupului Renew Europe din PE, preşedintele USR a răspuns: ”În momentul de faţă, discuţia este în zona care partid oferă candidatul pentru prezidenţiale, care partid oferă candidatul pentru premier. Preşedinţii celor două partide sunt evident în discuţii. În zilele următoare, vom decide cum va arăta propunerea aceasta de echipă pentru viitorul României”.



Întrebat dacă în negocierile interne din Alianţă se ia în calcul o eventuală înţelegere şi cu PNL pentru alegerile locale, el a negat.



"În ceea ce am discutat noi în cadrul acestei formule de negociere nu am abordat subiectul vreunei alianţe cu PNL. E previzibil ca după alegeri vor fi necesare astfel de lucruri, însă deocamdată trebuie să clarificăm modalitatea de funcţionare a Alianţei, după care vom vedea pe nişte mecanisme mai degrabă de autonomie locală”, a subliniat Barna.