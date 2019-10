CIORBA de perisoare. 11 retete cu cele mai delicioase ciorbe de perisoare

RETETE CIORBE PERISOARE. Si cum nimeni nu se naste invatat, a trebuit sa caut cele mai bune retete pentru ciorbita de perisoare.

Am aici secretele pentru cea mai delicioasa ciorba de perisoare de la gospodine desavarsite.

Sa gatiti cu spor si pofta buna!

Ciorbita de perisoare din pasare acrita cu corcoduse # Reteta 1

Ingrediente Ciorba de perisoare din pasare acrita cu corcoduse

cca 1 kg carne de pasare de curte (piept dezosat), doua maini de corcoduse verzi, un ardei galben, un ardei rosu, 2-3 rosii coapte, 2 cartofi, o ceapa uscata sau o legatura de ceapa verde, un morcov, o legatura patrunjel cu radacina, o bucatica de telina, o mana de pastai de fasole verde, doua linguri de orez cu bob rotund, 3-4 oua, sare, marar verde, cateva fire de leustean verde, cca 2-2,5 l apa, doua linguri de ulei

Mod de preparare Ciorba de perisoare din pasare acrita cu corcoduse

1. Carnea de pasare se da prin masina de tocat, impreuna cu jumatate de ceapa, apoi se amesteca bine cu un praf de sare, mararul tocat fin, 2 oua si o lingura de orez prefiert (eu am dat in cateva clocote orezul cu un praf de sare, atat cat sa se inmoaie). Din acest amestec facem perisoare de marimea unei nuci, cu palmele umezite in apa rece.



2. Se curata zarzavatul, se spala apoi se taie jumatate din ceapa ramasa, ardeiul se taie cubulete, la fel si morcovul, telina si radacina patrunjelului se dau prin razatoare, rosiile se oparesc si se curata de pielita, apoi se taie cubulete, cartofii curatati de coaja si spalati se taie si ei in cubulete, pastaile de fasole se curata indepertandu-se capetele pastailor, apoi se rupe in jumatati, fiecare pastaie.



Intr-o oala se pune la fiert apa cu un praf de sare si uleiul. Cand incepe sa clocoteasca se adauga tot zarzavatul taiat, fara rosii si cartofi. Se acopera cu un capac si se lasa la fiert cca 20-30 minute.

Intre timp se spala corcodusele curatate de codite, se varsa intr-o craticioara si se acopera cu apa, apoi se fierb cam 15 minute, dupa care se scot intr-o strecuratoare si se paseaza bine, cu o lingura de lemn, indepartandu-se pielita si samburii. Pasta obtinuta se amesteca cu zeama acra ramasa de la fiertul corcoduselor.



3. Dupa cele 20 de minute de fiert zarzavatul, se adauga si rosiile si cartofii si se mai lasa sa fiarba 10 minute, dupa care se acreste dupa gust cu fiertura de corcoduse, se potriveste de sare apoi se adauga restul de orez prefiert ramas si perisoarele. Se lasa sa fiarba la foc domol cam 15-20 de minute.

Se opreste focul si se presara deasupra patrunjel si leustean verde tocat fin (eu am tocat si cateva fire de marar), apoi se drega ciorba cu 2 oua batute spuma cu un pic de acreala de corcoduse. Se serveste fierbinte!

Pofta buna!

