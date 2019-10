Claudia Ghiţulescu, declaraţii fără perdea despre amanta de 20 de ani a soţului

Claudia Giţulescu a crezut la început că tensiunile dintrea ea şi soţul ei sunt din cauza faptului că a pierdut o sarcină, scrie click.ro.

„A fost un șoc pentru mine. Nu a fost sarcina de vină. Eu abia acum am aflat adevărul. El mă înșela de un an și ceva, în condițiile în care noi eram căsătoriți de doi ani. Deci el avea viață dublă, avea și soție și amantă. Voia să trăiască așa. Culmea, până și părinții lor știau de relație. Păi ce părinte ești tu când știi că fiică-ta umblă cu un om însurat? Umbla cu amanta de un an de zile sub ochii mei. Voia să trăiască și cu mine, și cu ea!", a dezvăluit Claudia Ghițulescu.

Soţul căuta într-una motive de ceartă

„Eu m-am învinovățit pe mine, că m-am răcit și că am pierdut sarcina. Eram supărată, dar adevărul nu era ăsta. El trăia cu fata asta de mult timp. Eu m-am prins că e ceva cu el. Era mereu arțăgos, îmi căuta nod în papură. Plus că nu mă lăsa să mă uit în telefonul lui, îl ascundea că avea mesaje cu ea. Eu am aflat prima dată de la prietenii lui că mă înșela', a mai spus Claudia.

Cântăreaţa de muzică populară s-a hotărât să divorețeze pe cale amiabilă, la notar, însă soţul ei, Marian, nu s-a prezentat, ca apoi să-i intenteze proces.