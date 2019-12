Cod galben de chiciurcă şi ceaţă densă

COD GALBEN

Valabil de la : 10-12-2019 ora 5:00 până la : 10-12-2019 ora 10:00



In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Aiud, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Pianu, Lopadea Nouă, Sâncel, Sântimbru, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Crăciunelu de Jos, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba;

Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Zăbala, Ozun, Cernat, Brețcu, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Dobârlău, Reci, Valea Crișului, Micfalău, Ilieni, Chichiș, Brateș, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Dalnic;

Județul Braşov: Brașov, Săcele, Codlea, Prejmer, Tărlungeni, Ghimbav, Hărman, Bod, Hălchiu, Cristian, Teliu, Sânpetru, Budila;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m

Observatii : izolat depunere de chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 10-12-2019 ora 5:00 până la : 10-12-2019 ora 9:00



In zona : Județul Bacău: zona joasă;

Județul Vrancea: zona joasă;



Se vor semnala : local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m

Fenomene asociate : chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 10-12-2019 ora 6:20 până la : 10-12-2019 ora 9:00



In zona : Județul Dolj: Calafat, Dăbuleni, Poiana Mare, Sadova, Călărași, Ciupercenii Noi, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Desa, Bistreț, Gighera, Rast, Bechet, Afumați, Goicea, Gângiova, Piscu Vechi, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Măceșu de Sus, Catane, Măceșu de Jos, Cârna;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m;