Articol publicat in: Vremea

COD GALBEN de vânt puternic

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 48 min) // Actualizat: (acum 48 min) // Sursa: romaniatv.net ANm a emis joi o alertă valabilă pentru zona de munte. COD GALBEN Valabil de la : 10-10-2019 ora 6:10 până la : 10-10-2019 ora 12:00 In zona : Județul Suceava: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Neamţ: zona de munte de peste cota 1800 m; Se vor semnala : intensificări ale vântului cu viteze la rafală ce vor depăși 90 km/h loading...

