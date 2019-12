COD GALBEN emis de ANM. Avertisment pentru şoferi

COD GALBEN

Valabil de la : 11-12-2019 ora 8:00 până la : 11-12-2019 ora 11:00



In zona : Județul Alba: zona joasă;

Județul Mureş: zona joasă;



Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat depuneri de chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 11-12-2019 ora 8:00 până la : 11-12-2019 ora 11:00



In zona : Județul Braşov: Făgăraș, Codlea, Dumbrăvița, Bod, Hălchiu, Șinca, Recea, Mândra, Voila, Șercaia, Hârseni, Viștea, Ucea, Părău, Lisa, Crizbav, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș;



Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat depuneri de chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 11-12-2019 ora 7:00 până la : 11-12-2019 ora 11:00



In zona : Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Turia, Barcani, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Reci, Lemnia, Valea Crișului, Micfalău, Ilieni, Poian, Aita Mare, Chichiș, Brateș, Mereni, Malnaș, Moacșa, Arcuș, Dalnic;

Județul Sibiu: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Slimnic, Porumbacu de Jos, Orlat, Dârlos, Cristian, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Blăjel, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Șura Mică, Valea Viilor, Tilișca, Alțina, Apoldu de Jos, Ațel, Chirpăr, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni;



Se vor semnala : local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat depuneri de chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 11-12-2019 ora 6:30 până la : 11-12-2019 ora 10:00



In zona : Județul Brăila;

Județul Ialomiţa;

Județul Călăraşi;

Județul Giurgiu;

Județul Teleorman;



Se vor semnala : ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50