COD GALBEN emis de ANM. Fenomenul vizează zeci de judeţe

COD GALBEN

Valabil de la : 09-12-2019 ora 6:35 până la : 09-12-2019 ora 10:00



In zona : Județul Covasna: Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Întorsura Buzăului, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Ghelința, Brăduț, Bățani, Cernat, Barcani, Ojdula, Catalina, Boroșneu Mare, Ghidfalău, Dobârlău, Reci, Lemnia, Poian, Aita Mare, Brateș, Mereni, Moacșa, Valea Mare, Dalnic;

Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu;



Se vor semnala : local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 09-12-2019 ora 6:45 până la : 09-12-2019 ora 10:00



In zona : Județul Braşov: Făgăraș, Victoria, Dumbrăvița, Șinca, Recea, Mândra, Voila, Șercaia, Comana, Hârseni, Viștea, Ucea, Părău, Șoarș, Lisa, Cincu, Beclean, Sâmbăta de Sus, Drăguș;

Județul Sibiu: Avrig, Roșia, Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Nocrich, Chirpăr, Cârțișoara, Cârța, Bruiu, Marpod;



Se vor semnala : local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 09-12-2019 ora 5:05 până la : 09-12-2019 ora 8:00



In zona : Județul Galaţi: Tecuci, Liești, Matca, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Brăhășești, Ghidigeni, Drăgănești, Ivești, Nicorești, Fundeni, Gohor, Nămoloasa, Țepu, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Priponești, Cerțești, Poiana, Movileni;

Județul Vrancea: zona joasă;

Județul Vaslui: Tutova, Grivița, Pochidia, Pogonești;



Se vor semnala : local ceață care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 09-12-2019 ora 5:00 până la : 09-12-2019 ora 8:00



In zona : Județul Cluj: zona joasă;

Județul Bistriţa-Năsăud: zona joasă;



Se vor semnala : local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 09-12-2019 ora 5:00 până la : 09-12-2019 ora 8:00



In zona : Județul Alba: zona joasă;

Județul Mureş: zona joasă;



Se vor semnala : local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : pe arii restrânse chiciură