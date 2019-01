COD GALBEN: ploi, ceaţă şi burniţă în următoarele ore

COD GALBEN valabil de la ora 6:20 până la ora 8:00



In zona : Județul Argeş: Pitești, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Băiculești, Leordeni, Bogați, Bradu, Mălureni, Mărăcineni, Merișani, Moșoaia, Priboieni, Suseni, Albota, Budeasa, Căteasca, Rătești, Micești, Rociu, Cocu, Uda, Negrași, Mozăceni, Ciofrângeni, Băbana, Oarja, Cuca, Cotmeana, Morărești, Drăganu, Teiu, Poienarii de Argeș;

Județul Dâmboviţa: Găești, Titu, Corbii Mari, Dragodana, Petrești, Mătăsaru, Odobești, Uliești, Mogoșani, Vișina, Cobia, Produlești, Costeștii din Vale, Crângurile, Hulubești, Morteni, Valea Mare, Gura Foii, Răscăeți;



Se vor semnala : ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat 50 m

In zona : Județul Suceava: zona joasă;

Județul Vaslui: Bârlad, Vaslui, Zorleni, Banca, Roșiești, Muntenii de Jos, Tutova, Hoceni, Albești, Grivița, Costești, Bogdănești, Oltenești, Tătărăni, Deleni, Viișoara, Crețești, Pochidia, Pogonești;

Județul Bacău: zona joasă;

Județul Vrancea: Adjud, Mărășești, Vulturu, Păunești, Homocea, Suraia, Ruginești, Garoafa, Pufești, Ploscuțeni, Corbița, Nănești;

Județul Botoşani;

Județul Neamţ: zona joasă;

Județul Galaţi: Galați, Tecuci, Liești, Umbrărești, Cosmești, Munteni, Barcea, Ghidigeni, Drăgănești, Tudor Vladimirescu, Piscu, Ivești, Independența, Nicorești, Fundeni, Gohor, Vânători, Braniștea, Schela, Smârdan, Șendreni, Nămoloasa, Negrilești, Buciumeni, Bălășești, Cerțești, Poiana, Movileni;

Județul Iaşi;



Se vor semnala : Ceață care reduce vizibilitatea, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : Trecător burniță.

In zona : Județul Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Curtișoara, Găneasa, Valea Mare, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Brâncoveni, Bobicești, Pârșcoveni, Morunglav, Teslui, Brebeni, Bârza, Spineni, Slătioara, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Sârbii - Măgura, Călui, Priseaca, Bălteni, Oboga, Dobrun, Șopârlița, Milcov, Optași-Măgura, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Baldovinești;

Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Runcu, Crasna, Țânțăreni, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Peștișani, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Borăscu, Urdari, Bolboși, Stoina, Stănești, Brănești, Săulești, Drăgotești, Căpreni, Telești, Ionești, Bălănești, Mușetești, Jupânești, Turcinești, Câlnic, Schela, Săcelu, Lelești, Bărbătești, Samarinești, Arcani;

Județul Gorj: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Dolj: Craiova, Băilești, Filiași, Moțăței, Segarcea, Ciupercenii Noi, Podari, Leu, Galicea Mare, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Braloștița, Pielești, Bratovoești, Cerăt, Breasta, Vârvoru de Jos, Afumați, Goiești, Teasc, Coșoveni, Lipovu, Malu Mare, Robănești, Teslui, Țuglui, Coțofenii din Dos, Giubega, Drăgotești, Scăești, Almăj, Mischii, Cioroiași, Predești, Perișor, Siliștea Crucii, Întorsura, Ghindeni, Galiciuica, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Radovan;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m

Fenomene asociate : ploaie slabă sau burniţă