Articol publicat in: Societate

COD ROŞU de intervenţie. Accident cu cinci victime în Brăila. Trei pompieri au fost răniţi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Cinci persoane au fost rănite vineri dimineaţă în judeţul Brăila, după un accident produs pe DN 2 B, între localităţile Traian şi Urleasca. Pe fondul ceţei dense, un autoturism a lovit o platformă auto şi a intrat apoi într un alt autoturism.

Accident produs vineri dimineață, pe Drumul Național 2B, între localitățile Urleasca și Traian, pe fondul unei depășiri riscante, în condiții de vizibilitate redusă din cauza ceții. Potrivit primelor informații ce au reieșit din cercetarea polițiștilor, un autoturism ar fi intrat în depășirea unui autocamion, însă nu a mai reușit să revină pe banda sa de mers, moment în care s-a ciocnit de o platformă care circula din sens opus. În urma coliziunii, autoturismul a fost proiectat într-o altă mașină care circula în spatele platformei. Circulația în zonă este oprită, anunță Centrul Infotrafic. În urma impactului, cinci persoane au fost rănite. Șoferii implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, însă niciunul nu consumase alcool. Polițiștii au mai stabilit că eveniment rutier s-a produs pe fondul ceții dense. Toate cele cinci victime au fost transportate la spital iar medicii încearcă să le salveze. Trei dintre răniţi sunt din maşina al cărei şofer a produs accidentul iar doi sunt din platformă. loading...

