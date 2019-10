Articol publicat in: Societate

COD RUTIER 2019: Avertisment pentru şoferi în weekend, este razie. Ce greşeală te poate costa mii de lei

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 56 min) // Actualizat: (acum 56 min) // Sursa: romaniatv.net COD RUTIER 2019. Polițiștii de la Brigada Rutieră sunt puși pe dat amenzi și au aplicat deja sancțiuni pentru mii de români! COD RUTIER 2019. Potrivit Poliţiei Române, în contextul în care accidentele la trecerile la nivel cu calea ferată au consecinţe grave, peste 1.500 de poliţişti de la transporturi, rutieră şi ordine publică au acţionat, în 17 octombrie, pentru siguranţa călătorilor. Aceștia au aplicat mii de amenzi șoferilor care încalcă regulile. Peste 3.700 de sancţiuni contravenţionale (amenzi) au fost aplicate de poliţişti în cadrul unei acţiuni pentru prevenirea accidentelor rutiere la trecerile la nivel cu calea ferată, fiind reţinute aproape 240 de permise de conducere. În cadrul acţiunii "Atenţie la tren" s-au desfăşurat activităţi în zona a 573 de treceri la nivel cu calea ferată, fiind constatate 22 de infracţiuni, din care 13 la regimul rutier. De asemenea, au fost legitimate şi verificate în bazele de date 4.402 persoane, fiind prinse trei persoane urmărite şi aplicate un număr total de 3.702 sancţiuni contravenţionale (amenzi), în valoare totală de 1.536.613 lei Totodată, au fost controlate 4.231 de vehicule, au fost aplicate 3.505 sancţiuni la regimul rutier, fiind reţinute 239 de permise de conducere, au fost retrase 86 de certificate de înmatriculare şi dispuse 5 imobilizări în domeniul de referinţă. loading...

