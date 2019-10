Articol publicat in: Societate

COD RUTIER 2019. Trotinetele electrice vor fi reglementate legislativ. Ce amenzi vor fi introduse

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Trotinetele electrice vor fi reglementate printr-o lege care vizează modificarea Codului rutier. Proiectul de act normativ a primit propunere de adoptare, iar noile prevederi se vor aplica după parcurgere întregului proces legislativ. COD RUTIER 2019. Rgulile pentru cei care folosesc trotinetele electrice sunt aceleași ca în cazul bicicliștilor. Oricum, pot conduce trotinetă electrică persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani. O reglementare introdusă expres prin această propunere legislativă va fi obligația minorilor sub 16 ani de a purta cască de protecție. De asemenea, trotinetele electrice vor trebui echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. În caz contrar, circulația acestora pe timpul nopții va fi interzisă. O altă obligație pe care o vor avea cei care le utilizează va fi de a circula pe pistele de biciclete (în cazul în care drumul respectiv este prevăzut cu așa ceva) sau, dacă acestea nu există, cât mai aproape de partea dreaptă a drumului. Cei care nu vor respecta normele de circulație a trotinetelor electrice stabilite prin acest proiect de lege vor fi sancționați cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni, respectiv între șase și opt puncte de amendă. Având în vedere că un punct de amendă este 145 de lei, înseamnă că amenzile ar putea ajunge chiar și la 1.160 de lei. Proiectul de lege propune și o definiție a trotinetei electrice: „vehicul cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție nu depășește 40 km/h și care este echipat cu un motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 2 kW". loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay