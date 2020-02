Combinaţii letale de medicamente. De ce nu e bine să iei pastile fără recomandarea medicului

Multi oameni iau medicamente dupa ureche. Ceea ce, totusi, nu realizeaza este ca in cazul in care sunt combinate mai multe tipuri de pastile rezultatele pot fi mortale. Tocmai de aceea, specialistul in epidemiologie Leonard Paulozzi ii avertizeaza pe oameni sa ceara opinia medicului inainte de a mixa medicamentele. Pana atunci insa, iata 4 combinatii letale de medicamente.