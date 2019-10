Articol publicat in: Educatie

Comisia de Etică ASE: Darius Vâlcov a plagiat lucrarea de doctorat

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Comisia de Etică și Deontologie Profesională de la Academia de Studii Economice a decis definitiv că Darius Vâlcov, fostul consilier al premierului Viorica Dăncilă, a plagiat un sfert din teza de doctorat în finanțe, fără să indice vreo sursă, scrie PressOne.ro. „49,72 pagini, reprezentând 23,45% din cele 212 pagini propriu-zise ale tezei de doctorat, respectiv 49,72% din cele 100 de pagini supuse analizei, sunt expresia unui caz de plagiat, așa cum este acesta definit de prevederile Legii 206/2004 aplicabile la data susținerii publice a tezei de doctorat", se arată în raportul Comisiei de Etică a ASE, potrivit PressOne.ro. Decizia de plagiat a fost luată pe 26 iulie 2019 de către toți cei 11 membri prezenți, însă abia la finalul săptămânii trecute a fost făcută publică pe site-ul ASE. Deși a fost invitat în fața Comisiei de Etică pentru a-și susține poziția față de acuzațiile aduse și pentru a se apăra, fostul consilier al premierului Dăncilă nu s-a prezentat. Rectorul Academiei de Studii Economice, Nicolae Istudor, a declarat a trimis către CNATDCU propunerea de retragere a titlului de doctor al lui Darius Vâlcov. Citeşte mai mult pe PressOne.ro loading...

