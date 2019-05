Comisia Europeană reacţionează la rezultatele votului din România

"Suntem foarte fericiţi să constatăm cea mai mare participare la alegerile europarlamentare din istoria prezenţei României în aceste alegeri. Cred că o contribuţie a avut-o şi campania 'De data asta, eu votez!' a Parlamentului European, unde ne-au sprijinit foarte mulţi tineri, mai ales pe bază de voluntariat. Şi, uitându-ne la cifre, observ că un impact l-a avut creşterea prezenţei la vot a celeilalte categorii de tineri, între 25 şi 40 de ani", a declarat Cristea pentru AGERPRES, citată de stiripesurse.ro.



E a subliniat că rezultatele votului din România demonstrează că românii sunt profund proeuropeni.



"Cred că este clar o demonstraţie a faptului că românii sunt profund proeuropeni. Este clar, în acelaşi timp, că nu a avut succes campania de dezinformare care încerca să pună pe spatele Uniunii Europene unele probleme care au fost constatate în România. Este clar că Uniunea Europeană este percepută mai degrabă ca soluţie, nu ca problemă. Şi în acest sens, românii s-au manifestat foarte clar prin votul pe care l-au dat ieri", a spus Angela Cristea, potrivit stiripesurse.ro.



Prezentă la conferinţa "Fake News, - o anatomie a mistificării sociale", organizată de Asociaţia Română de Relaţii Publice, Cristea a afirmat că implicarea tinerilor în campania "De data asta, eu votez!"a fost puternică.



"Nu am acum cifrele exacte pe grupele de vârstă. Impresia mea a fost că implicarea tinerilor a fost mai puternică, dar probabil că este o impresie subiectivă. Campania mie mi-a plăcut foarte mult. Pentru că a fost prima dată când s-a mers pe ideea în care fiecare participant la această campanie - şi nu au fost numai tineri care au participat la această campanie, deşi au fost ţinta principală - devenea în sine un lider de campanie electorală şi încerca să atragă mai mulţi participanţi la vot. Vom vedea cifrele şi vom face analizele", a mai spus Cristea, informează stiripesurse.ro.



Ea a precizat că "De data asta, eu votez!" nu este campania Comisiei Europene, ci a Parlamentului European.



"Să dăm Cezarului ce e al Cezarului. Este campania Parlamentului European, pe care noi am sprijinit-o cu toate resursele noastre, pentru că eu, personal, m-am bucurat foarte mult pentru că, în sfârşit, avem voie să facem un pic mai mult. În general, în campaniile electorale, politica instituţiei pe care o reprezint este de a nu se implica, pentru a nu influenţa. Şi de curând l-am auzit pe preşedintele Junker confirmând ceva ce eu am simţit de mult timp, şi anume că a fost o greşeală, de exemplu, că am hotărât să nu ne implicăm în campania pentru referendumul din Marea Britanie. Şi mă bucur că la nivelul cel mai înalt al Comisiei Europene acum s-a asumat această greşeală de comunicare", a spus şefa Reprezentanţei CE în România.



Vorbind despre modul de a răspunde la "fake news", bazate în primul rând pe emoţie, Angela Cristea a afirmat că este important ca şi instituţiile să apese la rândul lor "pe butonul emoţiei", fapt dovedit şi de rezultatele actualei campanii pentru alegerile europarlamentare, potrivit striripesurse.ro.



"Este important să apăsăm şi pe butonul acela al emoţiei, pentru că, până la urmă, ceea ce ne defineşte pe noi ca oameni sunt emoţiile. Şi cred că începem şi noi (...) la nivelul instituţiilor europene să ne dăm seama cât de importantă este emoţia, relaţionarea la nivelul emoţiei şi parte din campania proparticipare la votul european, campania 'De data asta, eu votez!', a mers foarte mult pe răspuns emoţional şi pe angajare emoţională", a mai spus Angela Cristea.



Reprezentanţa Comisiei Europene în România a lansat pe 18 aprilie, la Timişoara, o campanie naţională de mobilizare a tinerilor la alegerile europarlamentare, intitulată "De data asta, eu votez!".