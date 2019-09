Comitetul Creditorilor Elcen amână decizia privind sistarea furnizării apei calde în Bucureşti şi acuză RADET că nu-şi onorează plăţile

”După ameninţările primarului Gabriela Firea la adresa administratorului judiciar al Elcen, şedinţa Comitetului Creditorilor s-a încheiat fără nicio decizie privind oprirea apei calde”, se arată într-un comunicat al Sierra Quadrant, administratorul judiciar al Elcen.



Urmează ca administratorul judiciar să convoace în săptâmânile următoare o nouă şedinţă.



”Amânarea deciziei are loc în contextul în care doi dintre creditori (Engie şi Transgaz) au absentat, iar cei prezenţi au evitat o poziţionare fermă printr-un vot 'Da' sau 'Nu', aşa cum a fost solicitat în convocatorul întâlnirii. Atât poziţionarea indecisă, cât şi absenţele creditorilor survin după ce, cu o zi înaintea şedinţei Comitetului Creditorilor, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat public 'autorităţilor guvernamentale să ia măsurile care se impun împotriva acestui administrator judiciar al Elcen', adică împotriva companiei noastre”, arată comunicatul.



Administratorul judiciar subliniază că presiunile exercitate de primarul Gabriela Firea, în condiţiile în care compania are obligaţia legală de a depune toate eforturile pentru a salva Elcen de la faliment, ”nu fac decât să decredibilizeze instituţia publică pe care o conduce şi să transmită un mesaj descurajator tuturor companiilor private care încearcă să se implice în viaţa oraşului sau în procesul de însănătoşire şi întărire a statului român, în general”.



Potrivit administratorului judiciar, Elcen, societate aflată deja în insolvenţă, se găseşte în situaţia în care este obligată să presteze servicii fără a fi plătită de către RADET, ca urmare a refuzului Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) de a plăti subvenţia.



"Nu-mi amintesc să fi existat vreun primar care să ameninţe o companie privată de o asemenea manieră, mai ales când tot el se află în culpă. Pe fond, ameninţările primarului Gabriela Firea şi situaţia generală ţin de domeniul absurdului: PMB nu plăteşte subvenţia, dar cheltuie sute de milioane de lei pe companii de stat care sunt doar nişte găuri negre, inutile şi ineficiente, şi pe panseluţe şi festivaluri, apoi tot PMB iese în piaţă şi strigă că Elcen nu mai vrea să dea apă caldă. Elcen, şi dacă ar vrea să presteze servicii gratuite, la un moment dat nu mai are cum. Are nevoie de bani pentru a plăti salariaţii şi furnizorii, ca să producă energia pe care ei o vor gratis. Pasul firesc şi logic pentru doamna primar este să iasă public şi să ameninţe şi Romgaz acum. Să-i oblige şi pe ei să ne livreze gaze gratis. Apoi să le spună cetăţenilor să stea liniştiţi şi să mai bifeze încă o realizare pentru Capitală", a declarat Ovidiu Neacşu, partener fondator Sierra Quadrant.



La rândul său, Primăria Capitalei a asigurat recent bucureştenii că procesul de furnizare a apei calde se desfăşoară normal, fără a fi pus în pericol de actuala situaţie juridică sau financiară a Radet şi Elcen.



Sierra Quadrant susţinea la începutul lui septembrie că, din cauza refuzului Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB) de a plăti subvenţia către RADET, creanţele curente neîncasate de Elcen au ajuns la 217,5 milioane lei.