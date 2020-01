Compatibilitate zodie CAPRICORN. Cum sunt relaţiile CAPRICORNULUI cu cele 12 ZODII

Iata cum arata tabloul de compatibilitate pentru zodia CAPRICORN.

Compatibilitate zodie CAPRICORN – BERBEC

Intimitate – 5%

O combinatie dificila din punct de vedere sexual. Planetele care le patroneaza zodiile (Marte, respectiv Saturn) sunt considerate dusmani carmici. Relatia lor nu va avea dorinta sexuala, va plana de ambele parti sentimentul de impotenta si incompetenta. Daca atractia sexuala este foarte mare, vor ajunge in pat, insa diferentele vor iesi rapid la suprafata.

Incredere – 99%

Atat Berbecul, cat si Capricornul functioneaza dupa regula "totul sau nimic". Va fi destul de usor sa aiba incredere unul in celalalt. Chiar si daca au neintelegeri, nu vor ajunge sa se insele. Este unul din punctele la care nu-si vor face niciun fel de problema.

Comunicare si intelect – 20%

Conversatiile dintre un Capricorn si un Berbec ar trebui sa raman doar la nivel profesional. In afara de teluri in cariera, merite la munca si exercitii fizice nu prea au ce discuta. Capricornul este rational si cu picioarele pe pamant, in timp ce Berbecul nu are rabdare cu rutina partenerului sau si se va plictisi. Pot avea lupte de ego in care amandoi vor obosi si nu vor mai dori sa se gandeasca la ce simte celalalt.

Valori – 60%

Amandoi pun mare pret pe independenta, claritate si onestitate. Sistemul lor de valori este foarte bine pus la punct. Berbecul apreciaza curajul de a-ti depasi limitele. Capricornul apreciaza concentrarea si viteza de reactie. Problema e ca atat Berbecul, cat si Capricornul isi fac asteptari nerealiste bazate doar pe faptul ca au cateva valori in comun.

Activitati – 40%

Capriconul nu intelege de ce Berbecul vrea sa alerge la 6 dimineata. Berbecul nu intelege de ce Capricornul si-ar pierde seara facand ceva absolut plictisitor. Pot atinge un punct comun daca acesta are legatura cu miscarea fizica. Berbecul ii poate ridica Capricornului nivelul de energie, in timp ce acesta din urma va ajuta la capitolul anduranta.

Total – 38%

Singura cale spre succes a unei relatii intre Capricorn si Berbec este respectul neconditionat si profunzimea punctelor de vedere si a asteptarilor. S-ar putea completa foarte bine, dar, din nefericire, natura malefica a patronilor zodiilor lor ii impiedica sa fie pozitivi si orientati spre acceptare.

Compatibilitate zodie CAPRICORN – TAUR

Intimitate – 85%

Taurul si Capricornul pot fi foarte rigizi in ceea ce priveste sexul. Dar tocmai acest lucru i-ar putea face un cuplu perfect. Cu alte semne ale zodiacului, le poate fi greu sa se deschida si sa spuna ce au pe suflet. Cand se intalnesc si se cunosc intim, ambii vor invata ce inseamna sa te relaxezi. Capricornul nu va simti nevoia sa epateze, iar Taurul va renunta la teama ca va fi ranit.

Taurul si Capricornul ar putea avea probleme cu conectarea la un nivel emotional, mai ales daca Capricornul nu se indragosteste de Taur sau are probleme de incredere. Acest lucru va fi amplificat de nevoia Taurului de a fi iubit neconditionat, ceea ce sperie Capricornul.

Abordarile lor diferite fata sex ar putea fi un minus. Taurul are o problema cu initiativa, iar Capricornul ar putea parea neconectat emotional, ceea ce ar duce la frustarea Taurului pe care nu il incanta sexul fara dragoste.

Incredere – 99%

Capricornului nu ii place sa minta. Nici judecata nu e pentru ei. Cand mint, nu fac altceva decat sa experimenteze daca celalalt poate vedea sau nu minciuna. Cand este implicat intr-o relatie, ii place ca lucrurile sa fie clare. Taurul simte cu usurinta acest lucru si va fi suficient de sigur pe el ca sa nu inceapa sa ascunda adevaruri.

Comunicare si intelect – 85%

Desi au naturi diferite, se inteleg foarte bine si se motiveaza sa se dezvolte fiecare in directia necesara. Diferentele lor sunt acolo exact pentru a ii face un cuplu perfect, pentru ca se completeaza reciproc.

Taurul are misiunea de a-l invata pe Capricorn despre semnificatia grijii pe care ar trebui sa o aiba pentru sine. In schimb, Capricornul il va ajuta pe Taur sa-si asume responsabilitatea si sa invete cum sa-si atinga obiectivele fara sa fie distras de emotii.

Nu va fi intotdeauna usor sa se inteleaga, dar, cu suficienta compasiune si deschidere, se pot sprijini unul pe altul intr-un fel in care nici o alta pereche de semne zodiacale nu va putea. La urma urmei, ele apartin elementului Pamant si pot face magie atunci cand isi rezolva diferentele.

Valori – 90%

Cu un simt comun pentru valorile materiale, cei doi pot ajunge departe impreuna. In timp ce Taurul ar crea si motiva, Capricornul ar conduce spre atingerea succesului si a securitatii financiare. Oricare ar fi obiectivele lor, le-ar putea ajunge cu usurinta datorita faptului ca impartasesc aceleasi valori materiale. Cu toate acestea, nu au o astfel intelegere si cand vine vorba de viziunea lor in ceea ce priveste emotiile si familia. Ei ar trebui sa vada partile diferite ale personalitatii celuilalt ca fiind complementare, nicidecum distructive. Astfel vor gasi o modalitate perfecta de a coexista, adaugand valoare unul celuilalt.

Activitati – 85%

S-ar putea spune ca Taurul este lenes, iar Capricornul nu se opreste niciodata din lucru. Dar nu e cazul. Daca vreun semn din zodiac are nevoie de odihna, acela este Capricornul. Ambitia lui acerba il poate epuiza, iar Taurul este acolo pentru a se ocupa de nevoile lui cu o mancare buna si timp pentru odihna si relaxare. Pe de alta parte, daca partea creativa si motivanta a Taurului este trezita de natura stapanitoare a partenerului Capricorn, el va uita de lenevie si va face orice ii sta in putere pentru a-si satisface partenerul. Pe scurt, pot face ceva impreuna, atata timp cat se mentin intr-un echilibru minunat intre munca si odihna.

Total – 89%

Taurul si Capricornul pot avea o relatie atat de profunda incat puterea lor creativa in domeniul material ar putea parea inaccesibila pentru alte semne ale zodiacului. Cu abilitatea de a se completa reciproc intr-o maniera blanda si lenta, ei sunt cel mai plictisitor cuplu din afara. Dar au cea mai interesanta activitate interioara care ramane, totusi, ascunsa de restul lumii. Daca Taurul isi motiveaza partenerul Capricorn si Capricornul ii arata Taurul modalitatea prin care poate reusi, vor avea o viata miraculoasa impreuna.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.